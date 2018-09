Cyberpunk 2077 | il numero delle missioni sarà simile a quello di The Witcher 3

Ecco come verranno migliorate le missioni secondarie in Cyberpunk 2077 : Quando parliamo delle missioni secondarie di Cyberpunk 2077, CD Projekt ha generato molte aspettative grazie ai risultati ottenuti in The Witcher 3, il quest director Patrick Mills ha commentato questo spinoso argomento.come riporta Gammasutra, Mills ha spiegato la difficoltà di creare un gioco molto cinematografico ma che al tempo stesso non fosse troppo scriptato, questo è un processo molto delicato:"E' un problema del tipo, se deicidi di ...

Cyberpunk 2077 avrà molti ambienti interni dettagliati : CD Projekt RED ha parlato molto del suo atteso Cyberpunk 2077 nelle ultime settimane, soprattuto dopo il rilascio della massiccia demo di gameplay lunga 50 minuti. Questa settimana, otteniamo altre informazioni. Molto è stato detto sull'ambientazione di Night City di Cyberpunk 2077 e su come i CDPR cercheranno di renderla un ambiente vivo e respirante. Una grande parte di questo, ovviamente, sono gli interni. ambienti interni stantii (o ...

Cyberpunk 2077 sarà ricco di edifici dettagliati - primi dettagli : Non è una notizia che Cyberpunk 2077 sia uno dei progetti videoludici più ambiziosi sul mercato attuale. Il gioco, sviluppato da CD Projekt (gli stessi sviluppatori di The Witcher) promette di essere uno dei titoli più grandi, maturi e ricchi di contenuti mai creati nella storia dei videogiochi, grazie ad un universo di gioco espanso ed estremamente ricco di dettagli. E' già stato diramato un video di gameplay proprio nei giorni precedenti, e ...

Un gioco da tavolo ispirato a Cyberpunk 2077? Possibile - secondo Mike Pondsmith : Da quando è stato annunciato Cyberpunk 2077 , i fan del gioco da tavolo originale si sono chiesti se ci sarà mai un ulteriore gioco cartaceo basato sul mondo del titolo di CD Projekt RED. Come ...

Un gioco da tavolo ispirato a Cyberpunk 2077? Possibile - secondo Mike Pondsmith : Vorreste giocare a un RPG carta e penna basato su un videogioco che, a sua volta, è basato su un RPG carta e penna? Beh, allora abbiamo ottime notizie per voi.Da quando è stato annunciato Cyberpunk 2077, i fan del gioco da tavolo originale si sono chiesti se ci sarà mai un ulteriore gioco cartaceo basato sul mondo del titolo di CD Projekt RED.Come riporta VG247.com, secondo Mike Pondsmith, il creatore originale di Cyberpunk 2020, attualmente al ...

Cyberpunk 2077 : la nostra intervista su visuale in soggettiva - omosessualità - libertà creativa e aspettative dei fan : La reazione dei fan alla demo di Cyberpunk 2077 mostrata all'E3 di Los Angeles, è stata emblematica di quanto sia difficile oggi riuscire a gestire il rapporto col pubblico mantenendo dritta la barra della propria libertà creativa.Con milioni di appassionati delle gesta di Geralt di Rivia che s'aspettavano un The Witcher 3 in chiave fantascientifica, Cyberpunk 2077 con la sua visuale in soggettiva ha preso alcuni controtempo, e altri contropelo. ...

Cyberpunk 2077 : potremo acquistare diversi appartamenti : Cyberpunk 2077 ha destato l'attenzione del mondo intero dopo i 48 minuti di gioco mandati in live qualche giorno fa, per cui le domande sul gioco si sono susseguite e ora possiamo scoprire qualche novità sul gameplay dell'atteso GDR in prima persona.Ebbene in risposta di un utente Reddit, riporta WCCFtech, CD Projekt RED ha confermato che avremo la possibilità di acquistare o sbloccare svariati appartamenti. Gli sviluppatori sono stati molto ...

Niente paura : Cyberpunk 2077 avrà una Photo Mode : All'inizio di questa settimana Cyberpunk 2077 si è mostrato in un lunghissimo video di gameplay che ha introdotto il pubblico a moltissimi elementi del gioco, ma sembra che tra le sparatorie, le dinamiche RPG e le fasi di guida mostrate nella demo quella che abbia davvero rubato l'occhio ai fan sia stata Night City e i suoi variopinti abitanti.I panorami proposti dalla città hanno lasciato a bocca aperta migliaia di giocatori, che stando alle ...

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED parla del funzionamento delle armi : Questa settimana abbiamo potuto ammirare per la prima volta coi nostri occhi il gameplay di Cyberpunk 2077, che si è mostrato in una lunghissima demo in cui il "gunplay", le sparatorie, hanno avuto un ruolo molto importante.Vedere per la prima volta in azione le armi di Cyberpunk 2077 ci ha lasciato con tantissime domande sul loro funzionamento, domande a cui CD Projekt RED ha risposto in una recente sessione Q&A riportata da Segment Next. ...

Cyberpunk 2077 : Night City "non sembrerà una città in miniatura" : Mentre il gameplay di Cyberpunk 2077 mostrato da CD Projekt RED sembrava davvero impressionante, è ancora un po' difficile riuscire a capire quanto sarà grande Night City.Uno degli elementi più importanti in molti giochi di ruolo è la dimensione delle città. In molti titoli, troviamo "città capitali" che hanno praticamente le dimensioni di un villaggio. Mentre ciò era comprensibile qualche anno fa, la tecnologia e la potenza hardware permettono ...

Cyberpunk 2077 non sarà politicamente corretto e i PNG reagiranno al vestiario del protagonista : CD Projekt RED ha in passato dimostrato di non essere particolarmente legata al politically corret, basti pensare al franchise di The Witcher. Ovviamente Cyberpunk 2077 non fa eccezione.Come riporta Dualshockers, durante l'ultima Gamescom, il Quest Designer Patrick Mills ha commentato su questo argomento:"Questo è un mondo in cui il sistema e i poteri forti hanno trasformato l'essere umano in oggetti. Le persone si sono letteralmente trasformati ...

Cyberpunk 2077 proporrà ambientazioni completamente distruttibili? CD Projekt RED sta sperimentando : Come sottolineato da CD Projekt RED all'interno del messaggio nascosto nel gameplay reveal di Cyberpunk 2077, il progetto è ancora soggetto a parecchi cambiamenti e potrebbe arrivare sul mercato con non poche differenze. Il team starebbe infatti sperimentando con diversi elementi per cercare di trovare il bilanciamento di feature perfetto. Uno degli elementi su cui la software house polacca sta ancora lavorando è la distruttibilità delle ...

Cyberpunk 2077 permetterà di personalizzare al massimo l'HUD : Sembra che CD Projekt RED abbia tutta l'intenzione di lasciare che ognuno gode della sua esperienza in Cyberpunk 2077. Per esempio nella giornata di ieri la compagnia ha affermato in un'intervista che il gioco includerà la possibilità di utilizzare determinate impostazioni per rendere la telecamera in prima persona più "sopportabile" a chi non è abituato verso questa tipologia di inquadratura.Come riporta Gamingbolt, oggi Marcin Momot, il ...

Cyberpunk 2077 : interessanti dettagli sul gioco sono stati rivelati : Il video gameplay mostrato ieri a tutti gli appassionati in diretta ha riscosso un grandissimo successo pur trattandosi di una versione del gioco lontana dall'essere dall'essere completa, e adesso tutti i fan dello studio polacco CD Projekt Red sono in fibrillazione e in attesa di qualche nuovo dettaglio sul gioco.Ebbene, riporta WCCFtech, in occasione di un botta e risposta tenutosi alla Gamescom 2018 con il Quest Senior Philipp Weber e il ...