Crystal Reed sarà Abby Arcane in Swamp Thing | la protagonista di Teen Wolf si lascia

: #CrystalReed sarà Abby Arcane in #SwampThing: la protagonista di Teen Wolf si lascia conquistare dall'universo DC… - OptiMagazine : #CrystalReed sarà Abby Arcane in #SwampThing: la protagonista di Teen Wolf si lascia conquistare dall'universo DC… - IsoldeWittenber : RT @TeenWolfTags: ??: Crystal Reed, Camilla Belle e Lea Michele durante desfile no NYFW. (06/09) - 3cinematographe : #SwampThing: #CrystalReed sarà Abby Arcane nella serie #DCUniverse -

(Di venerdì 7 settembre 2018) L'abbiamota income una cacciatrice dolce ma decisa per ritrovarla poi nell'universo DC alla corte di Gotham, la serie Fox, e adesso sembra proprio chesia pronta arsi conquistare dall'universo DC assumendo una nuova forma o sarebbe meglio dire, nuovi poteri.In molti l'hanno notata in Gotham dove, alla fine, ha avuto davvero poco spazio rimanendo per buona parte degli episodi in coma nei panni di Sophia Falcone ma conpotrebbe finalmente arrivare la sua occasione dopo.Secondo quanto riporta Deadline,è stata scelta per interpretarenella prossima serie DC Universe,, il nuovo drama scritto da James Wan in collaborazione con la Warner Bros. Television.è impostato per debuttare sulla piattaforma streaming nel 2019.seguirà le avventure die le sue ...