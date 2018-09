CROLLO PONTE MORANDI | INDAGATO ANCHE AD AUTOSTRADE Genova | i primi nomi | Ferrazza

Ponte - i nomi degli indagati per il CROLLO. Chiesto l’incidente probatorio : Presto l’incidente probatorio che potrebbe coinvolgere altre persone nelle indagini. Autostrade per l’Italia si difende. Gli Sfollati chiedono che resti aperta la “casa comune”

CROLLO PONTE - Castellucci tra indagati : 13.38 Sono nove le persone di Autostrade che stanno ricevendo l'avviso di garanzia per il Crollo del ponte. Tra loro l'Amministratore delegato Giovanni Castellucci. "Massima fiducia nel lavoro dell'autorità giudiziaria" da parte della società Autostrade, "impegnata a collaborare attivamente per accertare le cause e le dinamiche di quanto accaduto e le responsabilità, qualora esistenti, dei singoli". Così una nota della società.

CROLLO PONTE - fra i 20 indagati : Ferrazza ex Mit e Castellucci a.d. Autostrade : C'è anche Brencich, con Ferrazza era nella Commissione ispettiva sul Crollo voluta dal Mit - Dopo i roumors spuntano i nomi degli indagati per il Crollo del Ponte Morandi. Sono: Giovanni Castellucci ...

CROLLO PONTE : 20 le persone indagate tra Autostrade e ministero. I pm : 'sapevano dei rischi' : Si tratta di manager e tecnici di Autostrade per l'Italia; fra loro Brencich, ex membro commissione ispettiva Mit e l'architetto Ferrazza, all'epoca nel comitato del Provveditorato opere pubbliche. ...

Ponte Morandi - gli sms prima del CROLLO : "Quei tiranti non reggono" : ...

CROLLO PONTE Morandi : 20 indagati. Ci sono anche Autostrade e Spea : ...

Ponte Genova - nomi 20 indagati per CROLLO Morandi/ Castellucci - ad Autostrade : “responsabili ma no colpe” : Genova, crollo Ponte Morandi: chi sono i 20 indagati "per atto dovuto". Ultime notizie, Pm Cozzi "Autostrade responsabili, non colpevoli". I nomi, le accuse e le novità di giornata(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 12:47:00 GMT)

CROLLO PONTE - consegnati primi avvisi : 12.45 Sono state consegnate le prime informazioni di garanzia nell'ambito dell'indagine per il Crollo di ponte Morandi. Tra gli indagati ,ci sarebbe il professor Antonio Brencich,ex membro della commissione ispettiva del Mit sul disastro del viadotto.Ci sarebbero anche Mario Servetto e Roberto Ferrazza.Facevano parte del provveditorato opere pubbliche che a febbraio diede l'ok al progetto di retrofitting del viadotto presentato da ...

CROLLO PONTE Morandi - Toti : assegnate agli sfollati 100 case pubbliche : “Ad ora sono 100 le case pubbliche assegnate alle famiglie che hanno dovuto abbandonare le loro dopo il Crollo di ponte Morandi e 133 le domande di contributo per l’autocollocazione, di cui le prime 31 gia’ pagate dal Comune. La promessa era che tutti avessero un tetto sopra la testa entro novembre. Manterremo questa promessa e contiamo di riuscirci in tempi molto piu’ brevi perche’ far ripartire Genova per noi ...

CROLLO PONTE : primi avvisi garanzia - Brencich tra gli indagati : Sono state consegnate nelle scorse ore le prime informazioni di garanzia nell'ambito dell'indagine per il Crollo di ponte Morandi a Genova. A riceverle, tra gli altri, il professor Antonio Brencich, ex membro della commissione ispettiva del Mit sul disastro del viadotto, dimesso a fine agosto. Brencich era presente anche alla riunione del comitato tecnico del Provveditorato delle opere pubbliche che lo scorso ...

Ponte Genova - ecco i 20 indagati per CROLLO Morandi/ Ultime notizie : "Autostrade responsabili - non colpevoli" : Genova, crollo Ponte Morandi: chi sono i 20 indagati 'per atto dovuto'. Ultime notizie, Pm Cozzi 'Autostrade responsabili, non colpevoli'.

Ponte - i nomi degli indagati per CROLLO : Presto l’incidente probatorio che potrebbe coinvolgere altre persone nelle indagini. Autostrade per l’Italia si difende. Gli Sfollati chiedono che resti aperta la “casa comune”