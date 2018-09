CR7 "Juve squadra vincente" : ANSA, - TORINO, 7 SET - Dopo "un'intensa settimana di lavoro" c'è ancora il tempo per esprimere tutta la gioia da condividere con i suoi compagni, "la squadra vincente". Il sudore degli allenamenti ...

Juventus - Modric smentisce tutti : “CR7 mi ha scritto per complimentarsi” : Modric- Luka Modric, intervistato dai colleghi di “El Chiringuito TV”, ha colto l’occasione per sottolineare un importante retroscena, difendendo di fatto Cristiano Ronaldo. Continua a tener banco l’atteggiamento dell’attaccante portoghese, assente alla premiazione a Montecarlo dei premi dedicati alla scorsa Champions League. Un’assenza giudicati da tanti come una totale mancanza di rispetto per tutti, specie ...

Juve - CR7 va anche a canestro. E sui social è "Hard work" : Cristiano prende la mira. In attesa di tornare in campo con la maglia della Juventus al Mapei Stadium contro il Sassuolo, domenica 16 alle 15, CR7, che è ancora a caccia del primo gol in Serie A, si è ...

Juve si allena a Torino - CR7 duro lavoro : ANSA, - Torino, 6 SET - Dopo la mattina passata ad allenarsi alla Continassa, agli ordini di Allegri, Cristiano Ronaldo ha "solo due parole: lavoro duro". Così il campione portoghese nel tweet in cui ...

Ronaldo - le sue sfide alla Juventus / Ultime notizie : CR7 affronta i compagni alla fine degli allenamenti : Cristiano Ronaldo protagonista negli allenamenti della Juventus. alla fine delle sessioni alla Continassa si trattiene per sfidare i suoi compagni in una serie di gare curiose e divertenti.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 16:20:00 GMT)

Juventus - il cugino di CR7 : “Vinse la Champions e la notte si allenò” : cugino DI CR7- Intervistato sulle pagine di “TuttoSport“, Nuno Viveiros, cugino di Cristiano Ronaldo, ha raccontato un aneddoto sul fuoriclasse portoghese. Un aneddoto che risale ai tempi del Manchester United e alla vittoria della sua prima Champions League. “Tornò a casa e si allenò…” Il cugino racconta: “Ho vissuto con Cristiano a Manchester per cinque […] L'articolo Juventus, il cugino di CR7: ...

CR7 alla Juve - Lopetegui svela il retroscena : “Il Real lo ha aiutato ad andare via” : CR7 è senza ombra di dubbio uno dei calciatori più nominati dagli addetti ai lavori nelle varie interviste, sia in Italia che all’estero. A questa prassi ormai consolidata non si è sottratto neanche il nuovo allenatore del Real Madrid, Julen Lopetegui. Il tecnico non ha sicuramente passato un’estate tranquilla a causa del suo allontanamento dalla Nazionale spagnola nelle ore precedenti l’inizio dei Campionati del Mondo. ...

Juventus - riprendono gli allenamenti : assente Allegri - CR7 : "Tornato al lavoro" : Cristiano Ronaldo. GETTY IMAGES Si torna al lavoro in casa Juventus. Mentre Allegri assapora il primo "anticipo" di Champions League a Nyon, al forum degli allenatori europei, alla Continassa di ...

Juventus - effetto CR7 sul monte ingaggi : +28% a 193 milioni : L'arrivo del portoghese con i suoi 31 milioni di stipendio netto ha contribuito a far lievitare il monte stipendi della società bianconera. L'articolo Juventus, effetto CR7 sul monte ingaggi: +28% a 193 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Stipendi Juve : CR7 'Paperone' della A - Barzagli come Cancelo. E Bentancur... : QUANTA Juve IN TOP 10! - La Gazzetta dello Sport svela tutti gli ingaggi della Serie A, giocatore per giocatore, e nella top 10 generale ci sono 7 giocatori della Juventus: Ronaldo al primo posto, ...

Barcellona - Messi : 'Non mi aspettavo CR7 lontano da Madrid...'. E sulla Juve... - : Sono nella miglior squadra al mondo e in una delle città più belle. Non ho alcun bisogno di andarmene altrove. Quando mi ritirerò e' probabile che continuerò a vivere qui', ha concluso l'argentino.

Messi - con CR7 Juve favorita Champions : ROMA, 3 SET - "Il suo trasferimento mi ha sorpreso, non me lo immaginavo via dal Madrid e tantomeno che potesse andare alla Juve, perché si era detto di molte squadre, ma la Juve era uno di quelle di ...

