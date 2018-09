Cosa sono i cartelloni BASTA NETFLIX? Rivolta degli utenti? : Comparsi diversi cartelloni a Milano con la scritta BASTA Netflix. In rete nei giorni scorsi è scoppiata la bufera ma è solo una pubblicità … ben riuscita Cosa sono i cartelloni BASTA NETFLIX a Milano? Rivolta degli utenti? Spettacolare pubblicità di Netflix che affiggendo diversi cartelloni a Milano ha lanciato un vero tamtam mediatico e […]

Crollo del ponte a Genova : di Cosa sono accusati i 20 indagati : La procura di Genova ha indagato anche la società Autostrade per l'Italia e alcuni funzionari del ministero delle...

F1 – Sorprendente retroscena in casa Ferrari - incontro Raikkonen-Elkann prima del Gp di Monza : ecco Cosa si sono detti : Secondo quanto riferito da Autosprint, John Elkann avrebbe incontrato Raikkonen prima del Gp di Monza comunicandogli la sua sostituzione con Leclerc per il 2019 L’avventura di Kimi Raikkonen in Ferrari è destinata a concludersi al termine di questa stagione, sono dunque sette le gare che separano il finlandese dall’addio alla scuderia di Maranello. LaPresse Una decisione già ampiamente presa dai vertici del Cavallino, che ...

I genitori di Renzi rinviati a giudizio : «Fatture false per 160mila euro». Ecco di Cosa sono accusati : Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi, sono stati rinviati a giudizio dal gup del Tribunale di Firenze Silvia Romeo per emissione di...

Steve Kerr non ha dubbi : “Steph Curry come Roger Federer - ecco in Cosa sono identici” : Steve Kerr ha fatto un interessante paragone in merito a Steph Curry e Roger Federer: secondo il coach degli Warriors i due avrebbero diversi tratti in comune Oltre ad essere uno dei migliori coach di basket in circolazione, Steve Kerr è anche un profondo conoscitore dello sport. L’allenatore dei Golden State Warriors segue anche il tennis che, in questo preciso momento dell’anno, si sposta verso le latitudini americane per gli ...

“Proprio lei!”. Elisa Isoardi - chi la va a trovare. Ma gli haters sono già sul piede di guerra. Cosa succede a pochi giorni dal via de La Prova del Cuoco : Elisa Isoardi è pronta a tornare in TV prendendo il posto di Antonella Clerici a La Prova del Cuoco. Il suo compagno, Matteo Salvini, è pronto a continuare le sue battaglie politiche, nonostante le critiche che piovono da più parti. Ma ogni tanto entrambi devono pensare a sé stessi. E quale miglior occasione per farlo se non quella della Mostra del Cinema di Venezia dove, recentemente, la coppia si è mostrata in una nuova uscita pubblica? Per ...

Governo - Di Maio : “Divergenze con Salvini? Quando ci sono ce lo diciamo - ma qualCosa di buono insieme lo faremo” : “Siamo consapevoli che le cose del contratto si realizzeranno, qualcosa di buono insieme lo faremo, Salvini lo conoscevamo anche prima di fare il contratto di Governo. Quelle cose che non ci vedono d’accordo, come la riforma della giustizia e i diritti civili, non si faranno perché non sono nel contratto”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, intervistato da Peter Gomez alla festa del Fatto quotidiano, parlando ...

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati! Ecco lui Cosa ha combinato! : A poche settimane dal termine del reality show più scottante dell’estate, Temptation Island, la coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri, si è lasciata. Lui ha combinato un danno irreparabile! Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati protagonisti della quinta edizione di Temptation Island versione Vip. Il tarantino all’interno del villaggio sardo, non si è propriamente comportato bene nei confronti della fidanzata. ...

Feltri - la profezia nera su Di Maio e il governo : 'Ecco su Cosa possono saltare presto' : La materia economica non eccita il pubblico vasto che ignora i meccanismi dei conti pubblici, per cui chiedo scusa se lo infastidisco con un ragionamento tecnico. Tra pochi giorni si ricomincerà a ...

Ferragni- Fedez - le promesse prima di diventare marito e moglie. Fedez cita Bukowski. Ecco Cosa si sono detti : Non ho bisogno che il mondo mi ami - poi conclude - ho bisogno che mi ami una sola persona , sei e sarai per sempre tu ' E' il momento di Fedez: ' L'essere umano ha due grandi difetti non è tanto ...

Percentuali di invalidità : quali sono e Cosa spetta : Sfatiamo subito un mito: il fatto di vedersi riconosciute determinare Percentuali di invalidità non comporta affatto l’automatico diritto alla pensione di invalidità. Nel caso di accertamento di una situazione di invalidità, e quindi di un problema di salute (più o meno grave) con riduzione di capacità fisica psichica o sensoriale, lo Stato riconosce tutta una serie di agevolazioni e benefici economici, proporzionali alla percentuale che viene ...

Cosa sono i permessi di Root e a cosa servono : Non tutti sanno che Android è basato su kernel Linux, anche se il sistema è progettato appositamente per girare su dispositivi mobile. Ecco perché sentiamo spesso parlare di Root su Android. Gli esperti sapranno già di cosa stiamo parlando, ma per chi è alle prime armi? cosa sono i permessi di Root? A cosa servono? Possono causare danni? Come posso ottenerli? Noi di DopedGeeks che da anni smanettiamo con i diversi dispositivi Android, tra ...

Rating e Outlook - Cosa sono : L'Italia sotto la lente delle agenzie internazionali. Ieri Fitch ha confermato il giudizio, il Rating 'BBB' del nostro Paese, riconoscendolo come "sensibile a circostanze avverse". La tripla B in ...