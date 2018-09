agi

: Da sabato 1° settembre diverse lampade alogene non potranno più essere messe in commercio nell'Unione Europea. Si p… - beppe_grillo : Da sabato 1° settembre diverse lampade alogene non potranno più essere messe in commercio nell'Unione Europea. Si p… - riccardomagi : Cosa prevede il #ContrattodiGoverno con il #M5S sull'#immigrazione e la soluzione proposta da #Orban e accolta da… - Agenzia_Italia : Cosa prevede il #Daspo anticorruzione presentato da Conte, Di Maio e Bonafede -

(Di venerdì 7 settembre 2018) Sono il Daspo da appalti a pubblici uffici e gli agenti sotto copertura i punti 'caldi' del ddl anticorruzione varato oggi dal Consiglio dei Ministri. Un provvedimento rivendicato con forza dal Movimento 5 Stelle, presentato dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e sostenuto dal vice premier Luigi Diassieme al presidente Giuseppe. Il Daspo anticorrottiuna sanzione da 5 a 7 anni di interdizione dai pubblici uffici per i corruttori e il divieto di partecipare agli appalti della Pa per chi ha riveduto condanne fino a 2 anni. Per le penne superiori a 2 anni il divieto diventa a vita. Mentre gli agenti sotto copertura per stanare casi di corruzione ai danni della Pa recepiscono una convenzione Onu firmata dall'Italia già nel 2003 ha ricordato il Guardasigilli. Agevolazioni invece per chi confessa volontariamente fatti non ancora oggetto di ...