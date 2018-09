Cosa insegna la parabola di Starbucks all' Italia

Enrico Lucci : «Salvini e Renzi? Ecco Cosa gli direi... Le parolacce me le ha insegnate Funari» : Ma nonostante questa confessione Enrico Lucci si prepara ad analizzare, alla sua maniera, il mondo social. Nell'era delle dirette Facebook e delle storie di Instagram, infatti, anche la casalinga o l'...

Starbucks - che Cosa ci insegnano gli americani sul caffè : Il primo Starbucks venne aperto il 30 marzo 1971 a Seattle, ma la favola di questo colosso della ristorazione che oggi conta 28720 stabilimenti in 78 paesi del mondo, comincia nel 1983 quando Howard Schultz, amministratore delegato, ebbe l’idea di portare oltreoceano l’autentico caffè italiano. E con caffè, intendeva tutto quel piccolo ecosistema che ruota attorno al gesto di portare la tazzina alle labbra: l’aroma, il banco del bar, ...

Insegnanti Neoimmessi in ruolo : Cosa c’è da sapere : In questi giorni gli Ust stanno concludendo le operazioni di nomina in ruolo da Gae e Gm 2016 e 2018. Una volta immessi in ruolo, a prescindere se con riserva o meno, tutti gli interessati devono essere a conoscenza di quelli che sono i diritti e i doveri . I diritti Retribuzione base : al momento dell’assunzione […] L'articolo Insegnanti Neoimmessi in ruolo : cosa c’è da sapere proviene da Scuolainforma.

Globalizzazione - Europa - immigrazione. Cosa deve insegnarci l’ascesa (e il crollo) del nazismo : La storia non si ripete mai identicamente, ma spesso offre lezioni importanti. C’è una lezione terribile a cui l’Italia oggi dovrebbe prestare particolare attenzione: l’ascesa del nazismo nella Germania di Weimar. Non perché l’Italia stia correndo il rischio di diventare una dittatura militare. Ques

Ponte Morandi - Cosa può insegnare all’ingegneria il crollo di Genova : Nel mondo molti sono stati i casi, anche recenti, di “man-made disasters”. Parecchi hanno coinvolto i ponti, protagonisti della storia dell’umanità fino a diventare un simbolo degno di comparire sulle banconote europee, ma anche strumenti diabolici secondo le più diverse mitologie. Come scrisse Anita Seppilli – Sacralità dell’acqua e sacrilegio dei ponti (Sellerio, 1977) – l’asservimento dei fiumi ha profonde implicazioni ...

Cosa ci insegna una vecchia hit degli Hollies : "He ain't heavy, he's my brother" fu un successo globale del 1969. Se avete più di cinquant'anni e tuttavia il titolo della canzone non vi dice niente, cercatela su YouTube o Spotify: di sicuro v'è capitato di ascoltarla. Raggiunse il settimo posto nella classifica dei 45 giri più venduti negli Stati Uniti, il terzo nel Regno Unito, l'ottavo in Australia. Passò quasi inosservata in Italia nonostante gli Hollies, che ...

Cosa resta dell’insegnamento di Guareschi? : È morto lo scrittore che non era mai nato, titolò esattamente cinquant’anni fa l’Unità per annunciare la morte di Giovannino Guareschi. Poi giunse la doverosa rivalutazione, anche da sinistra; si comprese che utilizzare un vocabolario di trecento lemmi (stima sua, al ribasso) per riuscire a comprend

Edoardo Ferrario : “Tanti comici moralisti. Pensare di dover insegnare qualCosa al pubblico è una sconfitta” : Dalla gavetta nei locali di Trastevere e San Lorenzo all'ingresso nella scuderia di Sabina Guzzanti. Poi la notorietà, soprattutto tra il pubblico più giovane, con la web-serie Esami, viaggio irriverente nel mondo universitario. Successivamente, la collaborazione con Serena Dandini, e ancora la partecipazione a Quelli che il calcio. Edoardo Ferrario, classe 1987, è ormai comico di culto nel panorama giovane romano. Da ...

Cosa ci insegna il fallimento di Mosaicoon su certi esperti italiani delle startup : ... tra questi, non è riuscito a fare nulla - nulla di nulla, né in Italia, né all'estero, né su altri sistemi solari - ma dispensa lezioni di sociologia politica, business plan e visioni dal mondo dell'...

Fabrizio Frizzi - Carlo Conti : 'Cosa mi ha insegnato la sua morte' - perché stravolge la sua vita : A margine della presentazione dei palinsesti Rai, Carlo Conti è tornato a parlare di Fabrizio Frizzi . Una morte che lo ha scosso e che lo ha spinto a rallentare i ritmi lavorativi, insomma a ...

Alexandria Ocasio-Cortez - Cosa insegna alla sinistra la vittoria della giovane dem americana : Colpisce molto e ha fatto il giro del mondo la storia di Alexandria Ocasio-Cortez, una donna di 28 anni, ispanica, nata e cresciuta nel Bronx, che con poche risorse e contro ogni pronostico ha ottenuto una schiacciante vittoria alle primarie per le elezioni di Midterm per il 14esimo distretto di New York, battendo Joe Crowley, esponente tra i più in vista del partito democratico americano. Se vincerà il collegio, saldamente democratico, sarà la ...