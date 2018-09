Convinto che sia casa propria | poliziotto entra in quella sbagliata | ci trova dentro un

«X Factor 12» : gli Under che ci hanno (già) Convinto : Martina Attili Alex CliffElena PiacentiEmanuele BertelliLa felicità fa paura, è uno scoglio su cui si infrange l’ombra della stabilità, della serenità imperitura. Martina Attili, 16 anni, parla di questo nell’inedito che propone ai giudici: di cherofobia, che «non è negatività», ma il semplice timore di un’«ansia che avanza». Il pubblico si alza in piedi, l’acclama come vincitrice annunciata, «sei un’anima ...

Real Madrid - Lopetegui Convinto delle potenzialità della squadra : “Siamo forti anche senza CR7” : “Proveremo a migliorarci anche senza Cristiano Ronaldo. Non dubiterei mai delle qualità dei ‘miei’ giocatori: siamo una grande squadra“. Così Lopetegui, successore di Zidane sulla panchina del Real Madrid, si è pronunciato ai microfoni di The Stile riconoscendo anche il lavoro sensazionale svolto da Zizou. L’ex commissario tecnico della Spagna, inoltre, pensa che “Luka Modric vincerà il Pallone ...

“Convinto che con Romina…”. La ‘mossa’ di Al Bano spiazza : la confessione : Al Bano torna a parlare del suo rapporto con Romina Power: continua, dunque, il triangolo amoroso Al Bano-Romina-Loredana Lecciso. Da cinque anni, come saprete, tra il cantante di Cellino San Marco e la sua ex moglie sono ripresi i contatti, inizialmente solo lavorativi, poi le voci di un ritorno di fiamma. Le ultime dichiarazioni di Al Bano rilasciate al canale YouTube di Franco Bagnasco hanno riportato i due al centro delle voci di ...

Al Bano : "Ero Convinto che la mia storia con Romina fosse conclusa - ma il destino..." : Il triangolo Al Bano/Romina Power/Loredana Lecciso torna prepotentemente in auge per le ultime dichiarazioni di Al Bano rilasciate al canale YouTube di Franco Bagnasco. L'attenzione è inevitabilmente portata sul rapporto tra il cantante di Cellino San Marco e la sua ex moglie Romina, con la quale sono ripresi i legami (innanzitutto lavorativi) da circa 5 anni.Il chiacchiericcio girato attorno alla ripresa dei rapporti ha suscitato ...

Libia - Salvini : “Sono Convinto che dietro ci sia qualcuno”. E attacca Macron : “Libia? Escludo interventi militari che non risolvono nulla. Dovrebbero capirlo anche altri. Temo che qualcuno per motivi economici metta a rischio la stabilità del Nord Africa, come chi è andato a far guerre che non doveva fare”. Ad attaccare è stato il vicepresidente e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, lasciando Palazzo Chigi, con un chiaro riferimento alla Francia, pur senza citarla. “L’Italia deve essere la ...

Luigi Di Maio : "Con 40 morti sono Convinto che non pagheremo penali" : "sono convinto che ci siano tutte le motivazioni per non pagare penali. Di fronte a 40 morti non ci sono clausole che tengano". Lo dice il ministro dello Sviluppo economico e vicepremier, Luigi Di Maio, ai microfoni di 'Radio24', in merito all'annuncio della revoca delle concessioni ad Autostrade per l'Italia.Di Maio continua: "La Borsa aveva condannato Atlantia già prima che il governo annunciasse il ritiro della concessione ...

European Championships ed European Games : troppa confusione. Un esperimento che non ha Convinto : E’ andata in archivio la prima edizione degli European Championships, un evento multisportivo che, per la prima volta, ha raccolto gli Europei di varie discipline. Il risultato prodotto non ha convinto appieno, palesando diverse lacune e generando confusione. Doveva trattarsi di una mini-Olimpiade su scala europea, costruita per garantire maggiori introiti pubblicitari alle televisioni. Di certo alcuni sport sono rimasti penalizzati. La ...

Matteo Salvini - il retroscena : come - quando e perché è Convinto di ricucire con Silvio Berlusconi : Storie tesissime tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi . Lo sono da tempo ma la tensione è deflagrata sul caso di Marcello Foa alla presidenza della Rai, tanto che ora si parla di transfughi azzurri ...

Cassano è Convinto : “sono ancora da Serie A - giocherei anche gratis”. Ecco i NOMI delle squadre interessate al barese : Antonio Cassano fa parte ancora di sè dopo un anno di inattività e in un’intervista al Corriere dello Sport afferma: “sono integro e perfettamente in salute, l’unico infortunio l’ho avuto alla testa ma adesso l’ho curata. Bologna, Parma, Torino e Sassuolo: in queste squadre giocherei gratis. Bari nel mio cuore, ma io sono da Serie A”. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS ...

Calciomercato Inter – Adios Vidal! L’offerta del Barcellona è irrifiutabile : le cifre che hanno Convinto Bayern e giocatore : Nella serata di ieri, Arturo Vidal è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Barcellona: il Bayern Monaco ha accetto l’offerta da 18 milioni più 3 di bonus, 9 milioni l’anno al giocatore Mentre l’Inter studia le possibilità di portare Modric a Milano, l’obiettivo ‘di riserva’ Arturo Vidal svanisce definitivamente. Nella notte di ieri, Il Bayern Monaco ha accettato l’offerta del Barcellona, ...

Ecco perché non mi ha Convinto la visita di Conte a Trump : La sintonia tra Usa e Italia, o almeno la sintonia tra Trump e Conte, si basa sul fatto che entrambi sono "outsider" della politica " dice il presidente " ed entrambi rappresentano "il cambiamento " ...