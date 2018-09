Conte non farà l'esame di inglese - ma ha rinunciato al concorso alla Sapienza? : Il 6 settembre Politico.eu pubblica un articolo in cui sostiene che il premier Giuseppe Conte è in corsa per una cattedra di diritto privato all’Università La Sapienza di Roma. Secondo la testata, che ha base a Bruxelles e annovera in redazione alcuni giornalisti Italiani, il capo del Governo lunedì prossimo avrebbe dovuto sostenere sostenere un esame di inglese legale nell'ambito del processo di ...

Giuseppe Conte non parteciperà al colloquio per un posto all’università La Sapienza : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto giovedì sera che non parteciperà al colloquio per una cattedra di professore alla facoltà di legge dell’Università La Sapienza di Roma, che avrebbe dovuto sostenere lunedì prossimo. La notizia del colloquio era stata The post Giuseppe Conte non parteciperà al colloquio per un posto all’università La Sapienza appeared first on Il Post.

Conte conferma l'esistenza della candidatura alla Sapienza - ma assicura : 'Non parteciperò' : Nel pomeriggio, Politico[.]eu ha pubblicato un articolo nel quale ha riportato che il premier Giuseppe Conte sarebbe in lizza per una cattedra di Diritto privato presso l'Universita' La Sapienza di Roma, e che lunedì prossimo avrebbe dovuto sostenere un esame di inglese legale. L'indiscrezione, che ha colto tutti di sorpresa, ha scatenato in poco tempo una fitta rete di polemiche. In serata, il Presidente del Consiglio è intervenuto sulla ...

Università - Conte ci ripensa : dopo le polemiche non correrà per una cattedra alla Sapienza : Il premier doveva sostenere una delle prove per ottenere l'incarico universitario nella Capitale, anche se il suo ruolo pubblico glielo vieterebbe. dopo le Contestazioni, la decisione di ritirarsi

