"Immaginate un leader di un partito che che da oggi in poi non può più disporre di un euro per svolgere attività politica. Non ha senso banalizzare il problema.lodi, se non avessi fatto il premier mi sarei offerto per difendere la Lega". Così il presidente del Consiglio che, parlando a Ceglie Messapica (Brindisi), ha confermato che l'obiettivo del governo è portare a termine la legislatura. Dal premier parole rassicuranti sui conti pubblici: "Per ogni misura che proporremo ci sono adeguate coperture".(Di venerdì 7 settembre 2018)