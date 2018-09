: I cento giorni da Avvocato del Popolo tra nazionalizzazioni, Ilva, giustizia, nave Diciotti, rapporti con l'Europa… - Mov5Stelle : I cento giorni da Avvocato del Popolo tra nazionalizzazioni, Ilva, giustizia, nave Diciotti, rapporti con l'Europa… - CyberNewsH24 : #Consiglio Europa: bene Ddl corruzione - TelevideoRai101 : Consiglio Europa: bene Ddl corruzione -

"Le proposte vanno nella direzione giusta come auspicato dal Greco (organo antideld') nei suoi rapporti sull'Italia".E' quanto scrive su Twitter il segretario esecutivo del Greco, Gianluca Esposito. Tuttavia, per "una valutazione definitiva è necessario il testo finale",precisa Esposito, secondo cui "il pacchetto va nella direzione giusta perché riempie alcune lacune del sistema repressivo", tra cui quelle relative alla giurisdizione per fatti commessi all'estero.(Di venerdì 7 settembre 2018)