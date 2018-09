Concerti di Slash in Italia nel 2019 | annunciata una data a Milano | prezzi dei biglietti

optimaitalia

(Di venerdì 7 settembre 2018) Idiinnelsono stati annunciati. Il chitarrista dei Guns n' Roses sarà nel nostro paese nelper una solaal Fabrique diche terrà l'8 marzo insieme alla sua band. Per il momento, è questa l'unica tappana dell'artista. Isono in prevendita su TicketOne dalle 10 del 19 settembre al costo di 60 €, esclusi i diritti di prevendita e le commissioni applicate dal venditore. Le modalità di consegna sono quelle classiche, con possibilità di ricevere il biglietto tramite corriere espresso e con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, occorre presentarsi in cassa con un documento valido e la ricevuta di acquisto ottenuta tramite TicketOne. In caso di ritiro da parte di terzi, occorre invece esibire regolare delega con firma e documento valido del delegante. Il costo deiin cassa è di 70 €.L'apertura delle porte ...