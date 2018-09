Con il Tour del Lario gran festa a Lezzeno

Caparezza chiude il Prisoner 709 Tour Con cofanetto cd+dvd live e date instore per i firmacopie : Dopo l'ultima data estiva del suo Prisoner 709 Tour, Caparezza ringrazia il pubblico che ha reso possibile l'ennesima avventura dal vivo e annuncia l'uscita di un nuovo progetto discografico, un cofanetto da doppio cd più dvd per racchiudere tra immagini e note l'era discografica Prisoner 709. Il cantautore di Molfetta ha definito l'ultimo Tour "lo spettacolo più stravagante che potessi concepire, talmente ricco di suoni, luci, scenografie e ...

Due gemelli - il rinnovo dei voti - il tour Con Jay-Z. Beyoncé celebra un «anno magico» : Beyoncé e Jay-Z, una storia d'amore tra alti e bassiBeyoncé e Jay-Z, una storia d'amore tra alti e bassiBeyoncé e Jay-Z, una storia d'amore tra alti e bassiBeyoncé e Jay-Z, una storia d'amore tra alti e bassiBeyoncé e Jay-Z, una storia d'amore tra alti e bassiBeyoncé e Jay-Z, una storia d'amore tra alti e bassiBeyoncé e Jay-Z, una storia d'amore tra alti e bassiBeyoncé e Jay-Z, una storia d'amore tra alti e bassiBeyoncé e Jay-Z, una storia ...

Vela - Villasimius torna ad ospitare per il seCondo anno Consecutivo il GC32 Racing Tour : Il GC32 Racing Tour torna a Villasimius dopo l’esperienza della scorsa stagione, un luogo ricco di significato per gli appassionati di Vela Per il secondo anno consecutivo, il GC32 Racing Tour visiterà una delle destinazioni più affascinanti per la Vela dell’intero Mediterraneo: Villasimius, nel sud della Sardegna, che viene considerata come la Polinesia del Mare Nostrum. Per gli appassionati di Vela è un luogo ricco di significato ...

Vasco Rossi inContra il Fan Club e svela la scaletta perfetta in vista del tour 2019 negli stadi : Vasco Rossi incontra il Fan Club in occasione del nuovo raduno annuale. Quello del 2018 si è tenuto mercoledì 5 settembre a Castellaneta Marina (TA) e ha visto la presenza del Blasco oltre a 50 fan selezionati preventivamente tra tutti coloro iscritti al Fan Club ufficiale. L'evento, infatti, non era aperto a tutti bensì esclusivamente ad un numero limitato di seguaci del Blasco, fortunati fan estratti a sorte dal Fan Club stesso e dagli ...

Fondo For.Te. - seCondo round per tour della formazione Continua : Roma,, askanews, - Fondo For.Te., con partenza dal Salone dei Cinquecento di palazzo della Signoria a Firenze, per un giorno Capitale della formazione continua, è di nuovo protagonista con il "Tieniti ...

Biffy Clyro MTV Unplugged Tour : ecco chi sarà lo special guest del Concerto di Milano : L'1 ottobre al Teatro dal Verme The post Biffy Clyro MTV Unplugged Tour: ecco chi sarà lo special guest del concerto di Milano appeared first on News Mtv Italia.

Ciclismo - splendido successo della Nippo Vini Fantini : Damiano Cima Conquista il Tour of Xingtai : Il corridore della Nippo Vini Fantini conquista sia la maglia gialla di leader che quella verde a punti Damiano Cima vince il Tour of Xingtai, vincendo la classifica generale e la classifica a punti della competizione cinese. Dopo la vittoria nella prima tappa si tratta quindi del secondo successo in carriera per il neo-pro bresciano. Una maglia gialla formalmente sulle spalle di Damiano Cima, ma moralmente indossata e sudata da tutto il ...

Golf - European Tour 2018 : Matthew Fitzpatrick a caccia del bis nell’Omega European Masters - Italia in campo Con sei giocatori : L’European Tour 2018 fa tappa in Svizzera con l’Omega European Masters, torneo che andrà in scena tra giovedì 6 e domenica 9 settembre sul percorso par 70 del Crans-sur-Sierre Golf Club di Crans Montana. Dopo il tripudio inglese nel Made In Denmark, vinto da Matt Wallace al termine di uno spareggio con altri tre connazionali, la pattuglia britannica proverà ad imporsi ancora in terra elvetica. Un anno fa, d’altra parte, fu ...

Chiara Ferragni e Fedez dopo il matrimonio : 'Un altro figlio - un singolo e un tour mondiale dietro la Consolle' : Quando succederà? La prossima estate: lanceranno un singolo musicale insieme per far ballare la folla e faranno un tour nelle discoteche di tutto il mondo'. Si torna a casa! Ciao Sicilia bedda, ...

Da baby fenomeno agli spot Con Neymar : l'ex Milan Mastour al Lamia in Grecia : L'ultimo a provare a non fargli sprecare il suo talento fu Rino Gattuso nel finale della scorsa stagione: "Gli ho parlato spesso in queste settimane. L'ho minacciato perchè è diventato più famoso a ...

Quarto Concerto di Claudio Baglioni a Roma - nuova data di Al Centro Tour al Palalottomatica : Claudio Baglioni a Roma terrà quattro concerti al Palalottomatica. L'annuncio della nuova data del Tour è di oggi e conferma la presenza di Baglioni nel palazzetto dello sport capitolino anche per il prossimo 29 marzo, Quarto appuntamento nella stessa location. Il successo delle date di Al Centro Tour continua e Claudio Baglioni a Roma aggiunge un nuovo evento dal vivo per accontentare tutti i fan in attesa di acquistare altri biglietti per ...

Pierò Pelù in Concerto Con il 'Warm Up Tour' : ... che segue altre iniziative svoltesi negli ultimi mesi: dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio al parco avventura, fino agli spettacoli di cabaret. Eventi che proseguiranno anche nei prossimi mesi: ...

Golf - PGA Tour 2018 : Continua il momento magico di Bryson DeChambeau. Suo il Dell Technologies Championship : Grazie ad un ottimo ultimo round da -4 Bryson DeChambeau si aggiudica il Dell Technologies Championship (montepremi 9,5 milioni di dollari) con il punteggio finale di -16 (268 colpi). Sul percorso par 71 del TPC Boston di Norton (Massachussets, Stati Uniti) l’americano continua il suo momento magico conquistando la seconda tappa del PGA Tour consecutiva ad una settimana di distanza dal The Northern Trust. Il podio è completato ...

