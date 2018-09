Commercio | a luglio volano vendite online | +13 | 6% anno

Commercio - Istat : vendite al dettaglio in calo a luglio : Roma, 7 set., askanews, - vendite al dettaglio in calo a luglio. Secondo l'Istat, su base mensile, sono calate dello 0,1% in valore e dello 0,2% in volume. Su base annua, le vendite al dettaglio ...

Commercio : in calo vendite a luglio : ANSA, - ROMA, 7 SET - A luglio 2018 le vendite al dettaglio diminuiscono dello 0,1% in valore rispetto a giugno , -0,2% in volume, mentre si riducono dello 0,6% rispetto a luglio 2017 , -1,8% in ...

I migliori power bank in Commercio | La classifica di Luglio 2018 : Miglior power bank – Le batterie di smartphone e tablet sono ormai da tempo insufficienti a permetterci di utilizzarli per lungo tempo: a […] L'articolo I migliori power bank in commercio | La classifica di Luglio 2018 proviene da TuttoAndroid.

Reggio Calabria - Camera Commercio : 5 luglio presentazione rapporto economico su città - : ... presso il salone della Camera di commercio di Reggio Calabria, il presidente Antonino Tramontana presenterà in un'apposita conferenza stampa il rapporto economico 2018 sull'andamento dell'economia ...

Saldi estivi dal 7 luglio. ConfCommercio : catene senza regole : È successo e sta succedendo nelle grandi catene e negli outlet, soprattutto su fronte del commercio elettronico, che dilaga sempre più in un mondo senza regole, anche se da tempo Federazione Moda ...

Saldi : ConfCommercio Veneto - al via il 7 luglio - il caro bollette peserà sulle scelte : Venezia, 2 lug. (AdnKronos) – Al via, da sabato 7 luglio, i Saldi estivi in Veneto. Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media per l’acquisto di articoli di abbigliamento e calzature in saldo poco meno di 230 euro, 98 euro a persona. ‘Su questo dato di previsione, che in Veneto riteniamo sarà inferiore rispetto alla media nazionale, potrebbero però pesare gli aumenti delle ...

Saldi : al via in Sicilia l'1 luglio - ConfCommercio 'spesa media di 150 euro a famiglia' (2) : (AdnKronos) - A pesare sulle vendite nei negozi sono soprattutto gli acquisti online. "Abbiamo chiesto a livello nazionale l’introduzione della web tax perché i colossi del web devono stare nello stesso mercato con le stesse regole e con le stesse imposte delle nostre attività - aggiunge la presiden