Come riuscire ad accettare se stesse? Anche con la scrittura

Ed Sheeran - Come essere una star internazionale e riuscire a sposarsi in gran segreto : Ed Sheeran ovvero la discrezione. Già si conosceva il poco amore del cantautore per i riflettori puntati sulla sua vita privata, ma con l’ultima intervista ha battuto tutti. Ed stava concedendo una intervista video ad Access Hollywood, quando gli viene chiesto qualcosa riguardo il matrimonio annunciato a gennaio sui social con un post. “Ci dai qualche dettaglio sul matrimonio? Avete già scelto una data o un posto?” una ...