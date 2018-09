Coldiretti | conserve fai da te tornano domani a Roma

romadailynews

(Di venerdì 7 settembre 2018)– E’ partita la stagione dellefai da te con milioni di italiani impegnati quest’anno nella trasformazione casalinga dei cibi, tra pentole e fornelli, per garantirsi una alimentazione piu’ genuina, ridurre gli sprechi e contenere le spese. Per offrire consigli e suggerimenti ai consumatori per valorizzare la frutta e verdura italiana nei vasetti con dimostrazioni pratiche dal vivo dalla passata di pomodoro alle marmellata di frutta fino ai sottoli e ai sottaceti, l’appuntamento con gli agricoltori dellae’ persabato 8 settembre 2018 alle ore 9,30 al Mercato di Campagna Amica al Circo Massimo in Via San Teodoro 74 a. Si tratta di una tradizione del passato che sembrava destinata a perdersi ed e’ invece tornata prepotentemente di grande attualita’ come dimostra l’indagine/Ixe’ che ...