Cold case risolto dopo 25 anni | arrestato il presunto killer di Diego

Agrigento : risolto un 'Cold case' dopo 25 anni - un arresto per omicidio (2) : (AdnKronos) - Gli elementi di prova raccolti, sono stati poi confermati anche dalle convergenti dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia (Salemi, Di Gati e Vaccaro), anche essi in varie circostanze arrestati dai Carabinieri di Agrigento, secondo i quali è emerso che l’omicidio fu comm

ROCCO SCHIAVONE/ Anticipazioni 5 settembre - 'Castore e Polluce' : un "Cold case" per il vicequestore : Terzo appuntamento con le repliche di ROCCO SCHIAVONE, la fiction di Rai 2 tratta dai romanzi di Antonio Manzini. Il titolo dell'episodio è Castore e Polluce.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 17:16:00 GMT)

CADAVERE DI UNA BIMBA IN VALIGIA/ Cold case in Australia : arrestato il killer 10 anni dopo : In Australia risolto a dieci anni di distanza un caso misterioso, quello della sparizione di una donna e della figlia di due anni, entrambe uccise dalla stessa persona(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 14:59:00 GMT)

Risolto il Cold case della galassia perduta : così la sorella della Via Lattea è sparita : Già sapevamo che il destino la Via Lattea, è segnato: una collisione con Andromeda. Non sapevamo fino a apoco tempo fa che c’era una sorella perduta della nostra galassia Trovata. La soluzione di questo ‘cold case’ astronomico indica che la colpevole della scomparsa della galassia, chiamata M32p, è stata proprio Andromeda, che due miliardi di anni fa l’ha fatta a pezzi e poi divorata. I risultati dell’indagine cosmica, svolta ...

DUE CASI PER HELEN DORN / Anticipazioni 20 luglio 2018 : un Cold case ancora da risolvere : Due CASI per HELEN DORN, Anticipazioni del 20 luglio 2018, in prima assoluta su Rai 2. Il Commissario scopre che dovrà collaborare con il sovrintendente per le indagini.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 20:33:00 GMT)

Rosewood 2 mette insieme un gruppo di brillanti sudenti per un Cold case? Anticipazioni 26 luglio : Tre nuovi casi e tre nuovi episodi per Rosewood 2. La seconda e ultima stagione della serie torna in onda oggi, giovedì 19 luglio, a partire dalle 21.25 per una scorpacciata di indizi e casi da risolvere gli stessi che metteranno in crisi il nostro dottore e la stessa Villa. Gli episodi in onda sono "Verità Nascoste", "Autopsie e bottini" e " Il potere del sangue" in cui Rosewood e Villa vanno a New York per indagare sulla morte di Eddie, ...

Cold case risolto dopo 30 anni grazie al DNA : preso l’orco che stuprò e uccise la piccola April : Cold case risolto dopo 30 anni grazie al DNA: preso l’orco che stuprò e uccise la piccola April April, 8 anni, è scomparsa mentre stava tornando da casa di un’amica il venerdì santo del 1988 a Fort Waine, nello stato dell’Indiana. Il suo corpo venne trovato tre giorni dopo in un fossato, con evidenti segni […] L'articolo Cold case risolto dopo 30 anni grazie al DNA: preso l’orco che stuprò e uccise la piccola April proviene da ...