liguriaoggi

: Cioccolato, arriva Ruby il “bacio rosa” - LiguriaOggi : Cioccolato, arriva Ruby il “bacio rosa” - foxynews_it : Arriva il Bacio rosa, rivoluzione nel mondo del cioccolato: - VelvetMagIta : Arriva il Bacio Perugina rosa... ed è già un cult! #VelvetMag -

(Di venerdì 7 settembre 2018) Genova Novità in arrivo nel mondo dei cioccolatini, la Baci Perugina ha lanciato una limited edition dal nome particolare e dal colore completamente rivoluzionario per il look del celebre pasticcino dei messaggi d'amore: il