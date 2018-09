Ciclismo | la disperazione di Kristina Vogel | “Non posso più camminare”

fanpage

(Di venerdì 7 settembre 2018) La ventisettenne ciclista tedesca, oro olimpionico a Londra 2012 e Rio 2016, ha commentato la sua situazione dopo l'intervento chirurgico del giugno scorso e il mese di terapia intensiva: "Sento la mia pelle, ma non c'è reazione, le mie gambe non sentono il contatto, è difficile da descrivere. Questa situazione non può più cambiare".