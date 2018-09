Ciclismo - Fabio Aru : ‘Non so se sarà possibile essere ai Mondiali di Innsbruck’ : L’attesa e sperata rinascita di Fabio Aru sulle strade della Vuelta Espana non si sta concretizzando. Lo scalatore sardo si è staccato su tutte le salite, perdendo qualche decina di secondi ogni volta che la corsa si è infiammata. Dopo la delusione completa rimediata al Giro d’Italia, la corsa spagnola rappresentava uno snodo cruciale per raddrizzare la stagione e rimettere in piena marcia la sua carriera, ma Aru non è riuscito a dare una ...

Ciclismo - Fabio Aru : 'Non ci sono bivi nella vita - guardate Thomas' : Per Fabio Aru [VIDEO] la Vuelta Espana, che scatta oggi da Malaga con una cronometro individuale, si presenta come un appuntamento chiave. Nelle ultime stagioni la sua carriera è andata avanti tra alti e bassi e dopo il flop completo del Giro d’Italia lo scalatore sardo ha bisogno di risposte importanti per sé e per la squadra che lo ha ingaggiato con un contratto ricchissimo. Aru ha però respinto con decisione la teoria sostenuta da gran parte ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Non faccio proclami pensando alla Vuelta. Capitano ai Mondiali? La mia testa è a Malaga” : Fabio Aru è carico e si sta preparando per essere protagonista nella prossima Vuelta a España che scatterà sabato 25 agosto da Malaga. Il sardo ha ricaricato le pile dopo il ritiro forzato al Giro d’Italia, mettendo in mostra una buona gamba nelle ultime uscite ed è intenzionato a voltare pagina e dimenticare quanto avvenuto nella Corsa Rosa. Il Cavaliere dei Quattro Mori si presenta con il profilo basso ai nastri di partenza della Vuelta ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Le batoste servono. Alla Vuelta a España ci divertiremo” : Fabio Aru si sta preparando per essere protagonista Alla Vuelta a España che scatterà sabato 25 agosto da Malaga. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha ricaricato le pile dopo il ritiro forzato al Giro d’Italia, mettendo in mostra una buona gamba nelle ultime uscite e ora vuole definitivamente voltare pagina e dimenticare quanto avvenuto nella Corsa Rosa. “Mi sono concesso due settimane di stacco dopo il Giro e ho verificato quali ...

Ciclismo - Dopo la delusione al Giro D'Italia - Fabio Aru vuole la Vuelta di Spagna : 'posso puntare al massimo' : Fabio Aru si pone importanti obiettivi in vista della Vuelta di Spagna, il corridore della UAE Emirates pronto a conquistare la corsa spagnola Dopo la delusione al Giro D'Italia Fabio Aru torna alla ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : i possibili convocati dell’Italia. Vincenzo Nibali e Fabio Aru le stelle : Passati gli Europei, con il magnifico trionfo in quel di Glasgow di Matteo Trentin e dell’intera nazionale italiana di Ciclismo, il mirino di Davide Cassani e della squadra azzurra si sposta verso i Mondiali. Mai come in questo 2018, rispetto alle ultime annate, troveremo un’altimetria ed un percorso perfetti alle caratteristiche della rosa azzurra. Andiamo a scoprire i possibili convocati dell’Italia per la manifestazione ...

Ciclismo - Fabio Aru : 'Sono sempre stato dove mi aspettavo' : È un Fabio Aru rinfrancato quello che esce dal blocco di corse che ha aperto la sua seconda parte della stagione. Dopo il completo flop del Giro d'Italia, era importante per lo scalatore della UAE Emirates ritrovare una buona fiducia e mettere in pratica quelle novita' di cui aveva parlato nelle scorse settimane. Il ciclista sardo è ripartito correggendo qualche errore fatto in passato, e misurandosi anche su terreni a lui poco congeniali, ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Rientro positivo - le sensazioni sono buone” : Una decima piazza in classifica generale che può non dire nulla, ma è comunque un segnale più che positivo. Fabio Aru è rientrato ufficialmente alle corse dopo i problemi di salute del Giro d’Italia, dov’era stato costretto al ritiro anticipato, senza poter centrare nessun risultato di rilievo. L’ex campione d’Italia si è ben disimpegnato sulle strade belghe al Giro di Vallonia, dove ha centrato la top-10 in classifica ...

Ciclismo - Fabio Aru pronto al rientro! Appuntamento al Giro di Vallonia : “Non vedo l’ora di tornare in gruppo” : Fabio Aru non vede l’ora di risalire in sella e di tornare in gara dopo il cocente ritiro al Giro d’Italia dovuto a dei problemi fisici. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha ricaricato le pile dopo aver fallito la Corsa Rosa, non ha forzato il recupero, si è preparato in maniera meticolosa e vuole essere assoluto protagonista nella seconda parte di stagione che culminerà con la Vuelta di Spagna e il Mondiale di Innsbruck. Il sardo ...