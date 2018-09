Ciclismo | Corso autunnale di mtb della Rdr Sport School

Mondiali di Ciclismo 2018 : percorso e altimetria della prova in linea di Innsbruck : Tra qualche giorno si correrà la Coppa Agostoni a Lissone, poi saranno in programma le gare dei campionati Mondiali di ciclismo su strada, che si inaugurerà il 22 settembre. La rassegna iridata si svolgerà a Innsbruck fino al 30 settembre, giorno in cui saranno protagonisti i professionisti. La gara degli uomini élite proporrà un percorso impegnativo, decisamente più duro rispetto agli anni scorsi. Per questo motivo, sarà difficile vedere ancora ...

Percorso Mondiali Ciclismo Innsbruck 2018 : il tracciato ai raggi X e l’altimetria. Salite a ripetizione - strappo finale al 28%… : Si avvicina il fatidico 30 settembre, giorno dell’attesissima prova in linea dei Mondiali di ciclismo che si svolgeranno ad Innsbruck, in Austria. Da oltre un anno si discute di un Percorso (finalmente…) da scalatori puri, di sicuro il più duro degli ultimi due decenni. Per trovare un tracciato altrettanto impegnativo bisogna infatti ritornare a Duitama 1995, quando in Colombia Marco Pantani si mise al collo la medaglia di bronzo ...

Ciclismo - i Campionati Italiani a cronometro si svolgeranno il 4 ottobre. Percorso e altimetria : I Campionati Italiani 2018 a cronometro di Ciclismo saranno organizzati dalla ASD Rostesen Rodman e si svolgeranno nella località di Cavour (TO) il prossimo 4 ottobre. Il Percorso misurerà 41 km: i corridori dovranno effettuare due giri di un circuito di 20,5 km che attraverserà i paesi di Gemerello, Campiglione Fenile e Fenile. Sarà una prova per veri specialisti. Prima parte in leggerissima salita, seconda in lieve discesa, dove si ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : il percorso di Innsbruck. Mai così tanta salita negli ultimi 20 anni : Il Mondiale 2018 di Ciclismo di Innsbruck sarà tra i più duri dell’ultimo ventennio. Il percorso di questa prova iridata prevede infatti tantissima salita, con i corridori che dovranno superare delle pendenze anche oltre il 20%. Assisteremo quindi ad una corsa dura e spettacolare, in cui solo i più forti scalatori potranno lottare per la medaglia d’oro. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il percorso dei Mondiali 2018. Sono previsti 253 km ...

Ciclismo - GP Plouay 2018 : il percorso ai raggi X : Non solo la Vuelta ad animare il prossimo week-end ciclistico per quanto riguarda il circuito World Tour. Se il terzo grande giro stagionale scatta sabato con una cronometro individuale, nel frattempo è tempo anche di classiche con la Bretagne Classic – Ouest-France, il tradizionale GP Plouay, giunto alla sua 82ma edizione, che si disputa domenica 26 agosto. Una delle corse più storiche del panorama: andiamo a scoprire il percorso, che ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : il percorso di Innsbruck. Salite a ripetizione - gli scalatori sorridono : Il Mondiale più difficile degli ultimi 30 anni. Con questo appellativo può essere descritta la rassegna iridata in programma il prossimo 30 settembre a Innsbruck: il tracciato austriaco è estremamente duro ed è stato pensato per premiare gli scalatori, il percorso è davvero molto impegnativo e al termine di una giornata da tregenda verrà premiato davvero il ciclista più forte in circolazione. Siamo andati probabilmente oltre Duitama 1995 e per ...

Ciclismo - Europei 2018 : il percorso della prova in linea maschile. Favoriti i velocisti : Tutto pronto per il grande evento di domenica: a Glasgow (Scozia) si corre la prova in linea degli Europei di Ciclismo su strada al maschile. Si assegna dunque la maglia di campione continentale: riconoscimento importante, visto che verrà vestita dal campione per tutta la prossima stagione. Favoriti, almeno sulla carta, i velocisti: il percorso infatti non è particolarmente duro e dovrebbe vedere all’arrivo una volata (piuttosto ...

Ciclismo - alle Olimpiadi di Tokyo 2020 un percorso per scalatori : Come a Rio de Janeiro anche a Tokyo 2020 le Olimpiadi hanno preparato un percorso molto duro per le gare in linea [VIDEO] di Ciclismo su strada. Tra due anni in Giappone saranno soprattutto scalatori e corridori da grandi giri ad avere l’occasione di vincere l’oro olimpico, anche se non bisogna dimenticare che a Rio, su un tracciato analogamente impegnativo, fu uno specialista delle classiche come Greg Van Avermaet ad imporsi. La corsa maschile ...

Ciclismo - Olimpiadi Tokyo 2020 : ufficiale il percorso da scalatori! 5000 metri di dislivello : si scala il Fuji! Nibali e Aru ci pensano… : La UCI ha ufficializzato il percorso su cui si correrà la prova in linea di Ciclismo su strada alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A due anni dalla rassegna a cinque cerchi, la Federazione Internazionale ha presentato il tracciato su cui gli atleti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie. Altimetria assolutamente impegnativa su un percorso infarcito di salite che davvero premierà i ciclisti più completi e preparati. Vediamo nel ...

Ciclismo - Europei 2018 : il percorso della prova in linea maschile ai raggi X. Tracciato per velocisti resistenti : Domenica 12 agosto si svolgerà la prova in linea maschile degli Europei di Ciclismo. Sarà la città scozzese di Glasgow ad ospitare la gara, che si articolerà su un circuito di 14,4 km da ripetere 16 volte per un totale di 230 km. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio il percorso. Partenza e arrivo davanti al parco di Glasgow Green poi si sale verso nord passando per Central Station. I primi quattro chilometri non presentano particolari ...

Ciclismo - il Tour de France esclude Froome : Sky fa ricorso : PARIGI - Il Tour de France non vuole Chris Froome . Secondo quanto scrive il quotidiano Francese 'Le Monde', l'ASO, la società organizzatrice della corsa a tappa Francese, ha comunicato con una mail ...

