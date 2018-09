C’è stato un nuovo attacco informatico contro Rousseau | la piattaforma online del

MotoGP - Claudio Domenicali : “Ogni cosa ha il suo tempo - non C’è stato niente di sbagliato nel divorzio con Lorenzo” : La Ducati si appresta ad affrontare a Misano il GP di San Marino, il secondo appuntamento casalingo della stagione dopo la vittoria al Mugello di Jorge Lorenzo. La scuderia di Borgo Panigale ha conquistato la vittoria nelle ultime due gare disputate, in Repubblica Ceca e Austria, dimostrando l’ottimo livello raggiunto dal team anche nei confronti del talento cristallino di Marc Marquez (Honda). L’a.d. Claudio Domenicali si è concesso ...

Caso Asia Argento - l’avvocato tuona : “basta pagamenti - non C’è stato sesso con Bennett” : Asia Argento si difende dalle accuse in merito allo scandalo che l’ha colpita dopo le rivelazioni di Jimmy Bennett Asia Argento ha cambiato avvocato ed anche strategia per affrontare lo scandalo Jimmy Bennett. Il nuovo legale Heller ha parlato tentando di fare chiarezza in merito all’accaduto: “La relazione con Bennett non è mai stata sessuale, ma alla fine si scoprirà che è stata lei ad essere attaccata da Bennett. Ora ...

“Fare il dottorato in Italia? I vincitori c’erano già. A Toronto sono stato scelto solo per merito” : “Ce l’ho messa tutta per restare in Italia, ma il nostro sistema accademico è troppo chiuso”. Filippo Sposini, dottorando in Filosofia della Scienza presso l’Università di Toronto, non riesce a nascondere un velo di amarezza. Originario della provincia di Perugia, dopo la maturità si è trasferito nel nord-est per frequentare la facoltà di Psicologia. Ma dopo aver portato a termine la magistrale si è trovato davanti a una porta troppo ...

Romolo + Giuly - la colonna sonora è dello Stato Sociale : e nel video C’è Mastrota ricattato : Esce martedì 31 agosto il nuovo brano de Lo Stato Sociale “Il Paese dell’Amore” e sarà la soundtrack ufficiale di Romolo + Giuly – la guerra mondiale italiana la serie comedy prodotta da Wildside e Zerosix per Fox Networks Group che sarà in onda in prima visione assoluta dal 17 settembre su Fox (Sky,112). Il Paese dell’amore, Garrincha dischi/ Island Records, è interpreta da Enrico Roberto in arte Carota è scritta come sempre da tutti i ...

Romolo + Giuly - la colonna sonora è dello Stato Sociale : e nel video C’è Mastrota ricattato : Esce martedì 31 agosto il nuovo brano de Lo Stato Sociale “Il Paese dell’Amore” e sarà la soundtrack ufficiale di Romolo + Giuly – la guerra mondiale italiana la serie comedy prodotta da Wildside e Zerosix per Fox Networks Group che sarà in onda in prima visione assoluta dal 17 settembre su Fox (Sky,112). Il Paese dell’amore, Garrincha dischi/ Island Records, è interpreta da Enrico Roberto in arte Carota è scritta come sempre da tutti i ...

Crollo Morandi - Toninelli “paga Autostrade - Stato rifà il ponte”/ Ultime notizie - cosa C’è nella concessione : Crollo Genova, Toninelli vs Autostrade: "loro mettono soldi, lo Stato rifà il ponte Morandi". Ultime notizie, indagini e demolizione: ecco cosa c'era nella concessione del 2007(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 11:44:00 GMT)

MotoGp – Gp di Silverstone cancellato : Capirossi ci ripensa? “Si! C’è stato un errore” : Loris Capirossi torna sulla decisione di ieri di cancellare il Gp di Silverstone: le parole del rappresentante Dorna dopo la caotica domenica in Gran Bretagna-- “Ero in pista per una ispezione per capire le condizioni della pista, sono stato chiamato per andare in Irta (l’International Road Racing Teams Association ndr), ma non sapevo se fossero stati convocati i piloti. Uno con l’altro si sono sentiti e hanno creato questa ...

Ilva - Di Maio dopo parere Avvocatura : “È stato commesso il delitto perfetto. Nella gara C’è pochissimo di regolare” : Un “delitto perfetto” perché “Nella gara c’è pochissimo di regolare“. Luigi Di Maio riapre la partita sull’Ilva dopo il parere dell’Avvocatura di stato, la quale ha sottolineato in 35 pagine al momento ‘segrete’, come Nella gara di assegnazione ci siano stati dei “vizi” pur spiegando che non ci sono gli estremi per un annullamento d’ufficio dell’assegnazione ad ...

Tragedia sul Pollino - Legambiente : “C’è un regolamento che non è stato applicato” : “Quello che emerge è che qualcuno, vista l’allerta meteo diramata il giorno prima, ha fatto una valutazione puntuale del rischio e si è astenuto dal correre un pericolo salvandosi grazie alla presenza di guide esperte, altrimenti sarebbe stata una strage; mentre altri non lo hanno fatto e ora bisogna capire chi sono queste guide e se erano adeguatamente preparate. Poi c’è la questione di regolamentare l’accesso a certi ...

Pechino Express - Adriana Volpe : “Marcello Cirillo C’è sempre stato!” : Adriana Volpe e Marcello Cirillo raccontano il loro Pechino Express Giovedì 20 settembre riparte su Rai2 Pechino Express, giunto alla settima edizione, in giro tra Marocco, Tanzania e Repubblica Sudamericana. Al timone dell’adventure game ritroveremo per il sesto anno consecutivo Costantino della Gherardesca. Le registrazioni sono terminate già da qualche mese e tra le otto coppie in gara troveremo I Mattutini, la coppia formata da ...

C’è stato un terremoto di magnitudo 4.7 in Molise : non ha causato danni gravi : Poco prima della mezzanotte di martedì c’è stato un terremoto di magnitudo 4.7 con epicentro nei pressi di Montecilfone, in Molise. Il terremoto è stato avvertito anche in Puglia, ma non ha prodotto danni gravi e non ci sono feriti. The post C’è stato un terremoto di magnitudo 4.7 in Molise: non ha causato danni gravi appeared first on Il Post.

C’è stato un incendio in un ospedale di Taiwan - sono morte 9 persone : Lunedì mattina si è sviluppato un incendio in un ospedale di Nuova Taipei, sull’isola di Taiwan: 9 persone sono morte e 15 sono state ferite. L’incendio è iniziato al settimo piano dell’edificio ed è stato spento poco dopo l’alba. I The post C’è stato un incendio in un ospedale di Taiwan, sono morte 9 persone appeared first on Il Post.

C’è stato un terremoto di magnitudo 3.9 in provincia di Udine : Tra le 5.26 e le 6.52 di questa mattina c’è stata una serie di scosse di terremoto vicino a Cavazzo Carnico, un paese in provincia di Udine: la scossa più forte, quella delle 5.30 è stata di magnitudo 3.9. Anche se The post C’è stato un terremoto di magnitudo 3.9 in provincia di Udine appeared first on Il Post.

Incendio tangenziale Bologna - la telefonata concitata alla sala operativa della polizia : “C’è stato un incidente enorme - un’autocisterna è in fiamme” : La polizia ha diffuso un primo audio delll’incidente che si è verificato ieri a Bologna, dove sul raccordo della A14, all’altezza di Borgo Panigale, un tamponamento ha causato un Incendio che ha provocato un morto e un centinaio di feriti. La conversazione è tra la sala operativa della questura di Bologna e il poliziotto Riccardo Muci, fra i primi a intervenire sul luogo dell’incidente, poco prima dell’esplosione della cisterna: “Per caso ...