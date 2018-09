C' è stato un inseguimento della polizia a Porta Nuova

Catania - non torna in carcere dopo permesso : arrestato latitante/ Ultime notizie : preso dopo inseguimento : Catania, non torna in carcere dopo permesso: arrestato latitante. Ultime notizie: Mario Piacente preso dopo lungo inseguimento tra le strade della città etnea. La fuga ad aprile(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 11:04:00 GMT)