CD Projekt RED | i videogiochi sono opere d' arte collaborative non solo beni di

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED parla del funzionamento delle armi : Questa settimana abbiamo potuto ammirare per la prima volta coi nostri occhi il gameplay di Cyberpunk 2077, che si è mostrato in una lunghissima demo in cui il "gunplay", le sparatorie, hanno avuto un ruolo molto importante.Vedere per la prima volta in azione le armi di Cyberpunk 2077 ci ha lasciato con tantissime domande sul loro funzionamento, domande a cui CD Projekt RED ha risposto in una recente sessione Q&A riportata da Segment Next. ...

Cyberpunk 2077 proporrà ambientazioni completamente distruttibili? CD Projekt RED sta sperimentando : Come sottolineato da CD Projekt RED all'interno del messaggio nascosto nel gameplay reveal di Cyberpunk 2077, il progetto è ancora soggetto a parecchi cambiamenti e potrebbe arrivare sul mercato con non poche differenze. Il team starebbe infatti sperimentando con diversi elementi per cercare di trovare il bilanciamento di feature perfetto. Uno degli elementi su cui la software house polacca sta ancora lavorando è la distruttibilità delle ...

Cyberpunk 2077/ Video - l'anteprima di 48 minuti della nuova creatura di CD Projekt Red : Ci vorrà ancora qualche anno prima che sia disponibile il nuovo Videogame della CD Projekt Red, Cyberpunk 2077, che sta richiedendo grosse risorse finanziare(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 15:43:00 GMT)

CD Projekt RED svela al mondo il primo gameplay di Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED , uno fra i più importanti studi di sviluppo al mondo, ha infatti mostrato ufficialmente al mondo il primo gameplay ufficiale del gioco, il quale ci permette di dare un'occhiata ...

Cyberpunk 2077 al centro di una criptica e indecifrabile live di CD Projekt RED : Giornata davvero interessante quella odierna dato che al misterioso annuncio previsto per le 19 di cui vi abbiamo parlato proprio poco fa potrebbe aggiungersi un ulteriore grande evento (o forse i due coincideranno, chi lo sa).CD Projekt RED ha infatti lanciato una misteriosa diretta sul proprio canale Twitch. La diretta è legata a doppio filo a Cyberpunk 2077 ma per il momento non è altro che una lunga serie di caratteri alfanumerici ...

CD Projekt RED non mostrerà il gameplay di Cyberpunk 2077 alla Gamescom 2018 : Cyberpunk 2077 è stato tra gli assoluti protagonisti allo scorso E3 2018, il gioco si è mostrato con uno splendido trailer ma anche con una demo a porte chiuse riservata ai membri della stampa. In seguito molte testate specializzate hanno condiviso le proprie impressioni sulla demo e, questo, non ha fatto altro che accrescere l'attesa da parte dei fan.In precedenza, CD Projekt RED aveva affermato che il gioco poteva essere presente anche alla ...

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED ci spiega perché personalizziamo il personaggio in un gioco in prima persona : CD Projekt RED ha spiegato il perché della possibilità di personalizzare il personaggio in un gioco in prima persona, riporta Videogamer.Ha infatti fatto scalpore la scelta dello studio di importare il gioco in prima persona, ebbene ora sappiamo che potremo personalizzare appieno il nostro personaggio: nel gioco racconteremo la nostra storia.Secondo Mills, ai microfoni di Xbox Official Magazine: Read more…

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED ci presenta il Trauma Team : CD Projekt RED continua a svelare interessanti dettagli sul suo attesissimo Cyperpunk 2077. Se ieri abbiamo appreso informazioni sulle mega corporazioni Militech e Araska, stavolta è il turno del Trauma Team.Come riportato sul sito Cyberpunk.net, il Trauma Team è "composto da paramedici addestrati al combattimento e disposti a tutto pur di salvare i propri clienti". Chi è in grado di permettersi un piano assicurativo con questo Team, riceve una ...