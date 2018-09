ilfattoquotidiano

: Cave di Travertino, sindaco di Guidonia revoca le concessioni e gli operai lo contestano… - TutteLeNotizie : Cave di Travertino, sindaco di Guidonia revoca le concessioni e gli operai lo contestano… - ilfattovideo : Cave di Travertino, sindaco di Guidonia revoca le concessioni e gli operai lo contestano: va via scortato dalla pol… - Cascavel47 : Cave di Travertino, sindaco di Guidonia revoca le concessioni e gli operai lo contestano: va via scortato dalla pol… -

(Di venerdì 7 settembre 2018) Tensione altissima a, vicino Roma, dove un gruppo di oltre centodelle vicinedinei giorni scorsi ha dato l’assalto alpentastellato Michel Barbet, sfuggito al linciaggio solo grazie all’ausilio delle forze dell’ordine in assetto antisommossa. La “colpa” di Barbet sarebbe quella di aver negato la proroga alle 12 aziende estrattive che danno lavoro a oltre 2mila persone. Un comparto industriale antico quello del celebre marmo capitolino, che rappresenta il 5% del Pil del Lazio. Da anni il Movimento 5 Stelle si batte per la chiusura delleanche in relazione al “disastro ambientale” visibile nelle numerose colline della zona. Lesi sono concluse nel 2016 e da mesi in Regione Lazio è aperto un tavolo che concili il ripristino ambientale (cosiddetto tombamento) a opera delle stesse ditte con la necessità di assicurare continuità ...