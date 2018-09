Catania | lo minacciano col Taser | molestatore arrestato

blogo

(Di venerdì 7 settembre 2018) Gli agenti lo hanno minacciato con ile tanto è bastato per farlo desistere. Siamo adove la squadra volante della polizia haundopo avergli puntato contro la pistola elettrica, da pochi giorni in dotazione alle forze dell’ordine italiane. A darne notizia la Federazione sindacale della polizia di Stato.L’episodio ieri pomeriggio quando un cittadino extracomunitario senza fissa dimora aveva iniziato a dare fastidio ai passanti e in particolare ad alcune donne sulle quali avrebbe allungato la mani. Dopo averlo inseguito e raggiunto i poliziotti hanno estratto ilminacciando di usarlo se l’uomo non si fosse consegnato. La vista della pistola a impulsi elettrici ha bloccato ilche si è fatto ammanettare. ", seconda buona notizia. Gli agenti si sono limitati a mostrare il, senza usarlo: l'uomo si è calmato ed è finito in ...