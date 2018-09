Caso Diciotti | Salvini mostra in diretta Facebook l’avviso di garanzia | “Sono indagato

Salvini indagato per il Caso Diciotti «Sequestro di persona aggravato». Lui apre l'atto in diretta su Facebook : ringrazio i magistrati - mi ... : La Procura di Palermo ha trasmesso al tribunale del ministri del capoluogo siciliano il fascicolo d'indagine sul caso Diciotti, chiedendo ai giudici di svolgere le indagini preliminari nei confronti ...

Caso Diciotti - Salvini indagato per sequestro di persona aggravato : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona aggravato, ha aperto in diretta Facebook la busta consegnatagli da carabinieri, inviata dalla Procura di Palermo. «Non mi ritengo né un sequestratore né un eversore. E magari mi assolvono», dice, poco prima di aprire il plico. Si procede per ora con indagini preliminari ne...

Salvini indagato per sequestro di persona aggravato/ Video - ultime notizie Caso Diciotti : “Vogliono fermarmi” : Salvini indagato per sequestro di persona aggravato, caso Diciotti. L'annuncio in una Video diretta Facebook: “Vogliono fermarmi”. Le ultime notizie sul ministro dell'Interno(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 18:42:00 GMT)

Caso Diciotti - Salvini indagato per sequestro di persona aggravato - : La Procura di Palermo ha trasmesso al tribunale dei ministri il fascicolo, chiedendo ai giudici di svolgere le indagini preliminari e modificando le contestazioni ipotizzate dalla Procura di Agrigento.

L’Italia spaccata in due sul Caso della nave Diciotti : il 53% è pronto a bocciare la linea di Salvini : Siamo all’inizio di settembre e il clima di opinione è in Italia non dissimile da quello degli altri Paesi avanzati: le famiglie pensano all’inizio delle scuole e fanno il bilancio dell’estate. Comincio quindi dal ricordo degli ultimi giorni del mese di agosto, che è stato segnato da due eventi. Il primo, che giganteggia nella mente di 8 italiani ...

Fondi Lega e Caso Diciotti - Salvini 'sorridente e incacchiato'. Ma il ruolo della vittima può fargli gioco : Lui, Matteo Salvini , si definisce 'sorridente e incacchiato'. Ma a vederlo al Viminale, in conferenza stampa, nella quale accenna soltanto al caso della sentenza sui soldi della Lega , e non vuole ...

L'indagine su Salvini per il Caso Diciotti divide il Csm : Il caso della nave 'Diciotti' è stato al centro di una articolata discussione nella seduta odierna del Plenum del Consiglio superiore della magistratura. Le posizioni prese dai consiglieri sull'iniziativa giudiziaria del pm di Agrigento Luigi Patronaggio sono state diverse. In linea generale è stata sottolineata la necessità di ribadire e tutelare "l'autonomia e l'indipendenza della ...

