Caso Diciotti - Salvini indagato<br>per sequestro di persona aggravato : Al ministro dell'Interno Matteo Salvini oggi hanno consegnato un atto giudiziario della Procura di Palermo con il quale gli è stato comunicato che risulta indagato per sequestro di persona aggravato in relazione alla decisione di tenere fermi sulla nave Diciotti della Guardia Costiera i migranti che erano stati salvati in acque maltesi. Il reato è aggravato perché è durato per più giorni e c'erano anche dei minori. La Procura di Palermo ha anche ...

Caso Diciotti - Salvini mostra in diretta Facebook l’avviso di garanzia : “Sono indagato - qualcuno vuole fermarmi” : Dal suo ufficio in Viminale, Matteo Salvini ha aperto in diretta Facebook l’avviso di garanzia notificatogli dai carabinieri dopo il Caso Diciotti. “Sono indagato” ha detto il ministro dell’Interno, “ho il sospetto che qualcuno voglia fermarmi“. L'articolo Caso Diciotti, Salvini mostra in diretta Facebook l’avviso di garanzia: “Sono indagato, qualcuno vuole fermarmi” proviene da Il Fatto ...

Caso Diciotti - Salvini indagato per sequestro di persona aggravato : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona aggravato, ha aperto in diretta Facebook la busta consegnatagli da carabinieri, inviata dalla Procura di Palermo. «Non mi ritengo né un sequestratore né un eversore. E magari mi assolvono», dice, poco prima di aprire il plico. Si procede per ora con indagini preliminari ne...

