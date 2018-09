Case popolari in cambio di voti | arresti a Lecce

Voti in cambio di Case popolari. Arresti a Lecce : L'inchiesta, su 46 ex amministratori e consiglieri - Voto di scambio, e questa volta con la casa. È l'ennesima storia italica che questa volta arriva dalla Puglia: ex amministratori comunali, ...

Lecce - voti in cambio di Case popolari : arrestati ex amministratori e consiglieri comunali : Sette persone arrestate e in tutto 46 finiscono indagate a Lecce. Sono ex amministratori comunali, consiglieri – alcuni dei quali ancora in carica – e dirigenti, tutti accusate di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale, abuso d’ufficio e falso ideologico. In pratica scambiavano voti per alloggi popolari. Secondo quanto riportato dal Quotidiano di Puglia, sono finiti ai domiciliari “l’ex ...

Case popolari occupate - l'assessore promette sgomberi 'di quartiere' in blocco : Stop a sgomberi alloggio per alloggio, ora si andrà a sgomberare quartiere per quartiere. Questa, almeno, l'intenzione del nuovo assessore regionale alla casa, il leghista Stefano Bolognini, per dare ...

Milano. Online il bando per 15 locali ai piani terra delle Case popolari : Mostre, laboratori, seminari, attività formative, di sostegno allo studio per bambini e ragazzi, di animazione, socializzazione, aggregazione. I quartieri delle

Jorit torna a Napoli e disegna Che Guevara sulle Case popolari a Taverna del Ferro : Nuova, doppia, opera di Jorit, lo street artist napoletano noto per le sue incursioni d'arte nelle periferie della città ma anche in altri luoghi simbolo del mondo, come il muro di divisione dei territori palestinesi da Israele. Due giorni fa Jorit aveva decorato l'intera facciata di un edificio di case popolari a nella zona di Taverna del Ferro, nel ...

Case popolari - beffato il Sud : a rischio tremila alloggi : Il piano nazionale per ristrutturare 23mila Case popolari può saltare per una lite governo-Regioni. In Campania sono in forse i fondi per risistemare tremila alloggi. Altri quattromila appartamenti ...

Vinciullo : '160 mila euro per le Case popolari di via Mascagni a Pachino' : L'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità ha emanato il provvedimento con il quale vengono liquidati 160.360 euro a favore dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Siracusa per i ...

Napoli - scoperta la cricca delle Case popolari occupate : il capo è un agente municipale : C'è sempre lui quando hai bisogno di una mano. Non si sottrae, vuoi se hai bisogno di un cambio di residenza, di una nuova intestazione, di un «riciclo intestato», di...

Case popolari - l’Ater di Roma non ha pagato Equitalia : si prefigura la liquidazione di parte del patrimonio : l’Ater di Roma non ha pagato la prima rata per la rottamazione delle cartelle Equitalia. E ora un emendamento della Giunta regionale collegato al bilancio 2018 ne prefigura la liquidazione e messa in vendita di parte del patrimonio (almeno quello non vincolato). L’azienda regionale che gestisce le Case popolari nella provincia è di nuovo nei guai. L’Agenzia delle Entrate pretende il pagamento per quasi 500 milioni di euro di Ici e Imu per i ...