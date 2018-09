Carbine Studios | lo studio responsabile dell' MMO WildStar chiude i battenti

eurogamer

(Di venerdì 7 settembre 2018), lo sviluppatore'MMOfondato da ex dipendenti Blizzard, stando. Di conseguenza, anche il gioco sta volgendo al termine.Come riporta Gamespot, il proprietarioNCSoft ha confermato la chiusura in una dichiarazione a Kotaku. "Oggi chiudiamo ie inizieremo il processo di "liquidazione" difino ad ultimare il gioco", ha detto la società.I rimborsi saranno disponibili per gli acquisti in-game. Inoltre, NCSoft ha affermato che "è in corso l'identificazione dei team che svolgeranno il lavoro per portare a termine".Read more…