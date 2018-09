Carabinieri | col Mannucci lascia Messina a torna al Comando generale

Choc a piazza Vittorio : donna trascinata per strada per rubarle la collana. La salvano i Carabinieri : Un cubano di 27 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine per diversi precedenti penali, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione Roma piazza Dante subito dopo aver tentato di ...

Dramma in piscina : bambino annega. La scoperta dei Carabinieri. È successo in Sardegna - il piccolo aveva solo 7 anni : Un’estate maledetta che continua a lasciare vittime nelle sue giornate. E, purtroppo, ancora una volta si tratta di un bambino, un bambino di 7 anni residente in Ogliastra, Richard Mulas, il quale è morto annegato mentre giocava nella piscina di un hotel a Orosei, nel Nuorese, sulla costa centro orientale della Sardegna. Il fatto è avvenuto intorno a mezzogiorno in un albergo di via Lungomare. Inutili i tentativi di rianimare il ...

Il Taser debutta nella fondina di poliziotti e Carabinieri : da mercoledì in 12 città : L'annuncio del ministro dell'interno Matteo Salvini: "Dal 5 settembre la pistola elettrica non letale che aiuterà migliaia di agenti a fare meglio il loro lavoro". Si tratta della fase della sperimentazione che se avrà esito positivo permetterà la dotazione del Taser a tutte le forze di polizia italiane.Continua a leggere

Roma : Colosseo e Fori Imperiali - operazione Carabinieri contro abusivismo : Roma – Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro nell’area del Parco Archeologico del Colosseo e dei Fori Imperiali contro l’abusivismo commerciale e il degrado. Il nuovo bilancio dei controlli e’ di 5 persone denunciate e altre 9 sanzionate per vendita ambulante abusiva. I Carabinieri del Comando Roma piazza Venezia in abiti civili, ‘infiltrati’ tra i turisti, hanno sorpreso 3 ...

Sicilia - aveva organizzato spettacolo neomelodico senza autorizzazione : intervengono i Carabinieri : Niente più spettacoli per uno stabilimento balneare di Via Spiaggia Fondachello a Mascali. In seguito ad un controllo portato avanti dai carabinieri delle stazioni di Mascali e Riposto coadiuvati dai ...

Carabinieri di rinforzo a Siracusa per l'estate : il grazie del colonnello : Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Siracusa, colonnello Luigi Grasso, gli Ufficiali tutti e i Comandanti di Stazione del Comando Provinciale di Siracusa, nella mattinata odierna hanno ...

Roma : Controlli Carabinieri su negozi che vendono alcol a ubriachi : Roma – Contro il degrado nel quartiere Esquilino, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante stanno sfruttando tutti gli strumenti legislativi a disposizione. Oltre a reprimere ogni forma di illecito, con arresti e denunce per spaccio, furti e aggressioni, negli ultimi mesi, per arginare il fenomeno dell’ubriachezza molesta, motivo scatenante di molte delle risse che sfociano nella zona di piazza Vittorio Emanuele, stanno ...

Settimo torinese - uccide il patrigno a colpi di pistola - poi avverte i Carabinieri : arrestato un 26enne : Un ragazzo di 26 anni ha ucciso, a colpi di pistola, il patrigno di 59 anni. L'omicidio è avvenuto durante una cena a casa della madre del giovane: dopo un litigio per futili motivi, il figliastro si è allontanato per poi tornare con una pistola ed esplodere sei colpi verso la vittima. Il 26enne, dopo l'omicidio, ha avvertito i carabinieri.Continua a leggere

Roma : Colosseo e Fontana di Trevi - blitz anti degrado dei Carabinieri : Roma – Continuano i controlli antiabusivismo e antidegrado dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro nelle aree di interesse storico e monumentale. Ad esito delle attivita’ svolte ieri nelle aree tra Colosseo e Fontana di Trevi, i Carabinieri hanno arrestato una persona, denunciato a piede libero altre nove, sanzionato 17 ambulanti abusivi e sequestrato oltre 500 articoli. Nell’area monumentale del Colosseo, i Carabinieri ...

Algerino ruba in un'auto e poi tenta di accoltellare i Carabinieri : Momenti di grande paura si sono vissuti ad Avella, piccolo comune in provincia di Avellino, nella notte tra mercoledì e giovedì. Un 53enne Algerino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell"ordine, si è armato di un coltello e si è scagliato contro i carabinieri che lo avevano identificato come l"autore di un furto.--Per fortuna, però, i militari sono riusciti, senza riportare conseguenze, a bloccare e ad arrestare l'uomo che è finito in ...

Luigi Di Maio - per la sua scorta pretende due Carabinieri di Pomigliano D'Arco : è il suo collegio : Appena diventato ministro e vicepremier, Luigi Di Maio ha voluto subito decidere chi dovesse far parte della sua scorta. Dopo una vita dedicata a fingere di combattere i privilegi dei politici, gli ...

La ginecologa : «Sei troppo grassa - non ti visito». E la paziente chiama i Carabinieri : «Una dottoressa si è rifiutata di visitarmi perché sono troppo grassa». La denuncia arriva da una giovane madre di 27 anni di Chieti, che ieri mattina aveva in programma una...

