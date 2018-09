Caos sull' AV Roma-Firenze | ritardi oltre le tre ore Guasto sulla linea e scarse

ALTA VELOCITÀ ROMA-FIRENZE : GUASTO SULLA LINEA/ Caos treni - ritardi fino a 240 minuti : GUASTO sull'ALTA VELOCITÀ ROMA-FIRENZE: Caos treni, ritardi fino a 240 minuti per un problema elettrico nel tratto fra Settebagni e Capena. Stop anche SULLA Roma-Napoli(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 23:31:00 GMT)

Alta Velocità Caos - ritardi oltre le 3 ore sulla Napoli-Firenze. Treni guasti e scarse informazioni - come ottenere i rimborsi : Un altro giorno da dimenticare per decine di migliaia di viaggiatori sui Treni ad Alta Velocità . Di nuovo l'Italia spaccata in due con i convogli che hanno accumulato ritardi fino a 180 minuti. ...

Roma - Caos e ritardi sulle linee da e per la capitale a causa del maltempo : Giornata di forti disagi nei collegamenti ferroviari da e per Roma, a causa del maltempo che si è abbattuto nel mattino sull’Italia centrale. ritardi fino a 200 minuti sull’alta velocità Roma-Firenze, interrotta dalle 16 per un guasto alla linea elettrica di alimentazione fra Settebagni e Capena. A bordo del Frecciarossa 9540 partito da Napoli e diretto a Torino, rimasto fermo per ore tra Tiburtina e Settebagni, alle porte della ...

Riforma Pensioni 2018/ Assegni d’oro - il Caos sulle rendite (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, oggi 26 agosto. Per Quota 100 dovrà esserci elasticità, dice Fabio Fortuna. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 12:40:00 GMT)

AUTOSTRADE - TRAFFICO IN TEMPO REALE 25 AGOSTO/ Bollettino ultime notizie - incendio tir : code e Caos sull’A14 : AUTOSTRADE, TRAFFICO in TEMPO REALE 25 AGOSTO. Bollettino ultime notizie: 15 km di coda sull'A14 Ancona-Pescara in direzione Milano-Napoli. TRAFFICO intenso su tutta la rete(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 14:28:00 GMT)

Controesodo - Caos sulla A14 : traffico dirottato per i lavori in una galleria dopo l’incendio di un camion : traffico in tilt sull’autostrada Adraiatica. Ci sono code per 13 km sulla A14 Bologna – Taranto, direzione nord, a causa di un grave incendio che ha coinvolto un mezzo pesante nella tarda serata del 23 agosto, nella galleria di Grottammare, tra il comune marchigiano e la città Pedaso. Mentre sono 9 i chilometri di code – percorribili in circa 40 minuti – sulla carreggiata opposta, a causa dell’uscita obbligatoria a Porto ...

Sull'Ilva è Caos : Quasi una situazione gattopardesca quella che si è consumata al ministero dello Sviluppo economico quando il ministro Di Maio spiega il risultato del parere chiesto all'Avvocatura dello Stato sulla ...

Diciotti - si indaga per sequestro di persona. Sulla nave è Caos di poteri : Sull'imbarcazione a dettare ordini è il ministero dell'Economia o la Marina Militare, a seconda dei casi, cioè la Difesa. In più, se la Diciotti ha lo status di nave militare, gli ordini possono ...

La Serie B punta sulle 19 squadre : ma è rischio Caos tra ricorsi e controricorsi : La Lega di B spinge verso le 19 squadre, ma è rischio caos tra ricorsi e contro ricorsi, in attesa dell'intervento della Figc. L'articolo La Serie B punta sulle 19 squadre: ma è rischio caos tra ricorsi e controricorsi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Napoli - incidente sulla Tangenziale. Uomo muore - donna ferita : è Caos : Un incidente mortale tra un?automobile e un automezzo si è verificato poco fa sulla Tangenziale di Napoli, poco prima dell?uscita Vomero, in direzione Capodichino....

Caos sulle condizioni di salute di Franco Battiato : la famiglia smentisce l’Alzheimer ma permane confusione : Le condizioni di salute Franco Battiato continuano a destare preoccupazione. Il Maestro, assente dalle scene dal 2017, sembra non essersi ancora totalmente ripreso dalla caduta che gli aveva causato la frattura del femore e del bacino, ragion per cui si è momentaneamente allontanato dal palcoscenico per prendersi cura della sua persona. A destare i sospetti e le preoccupazioni dei fan era stato un post di Roberto Ferri, ora eliminato, che ...

Ancora Caos sulle nomine Rai. Foa : 'non sono Belzebù' : Il cavaliere a testa bassa scuote Salvini :'come ha potuto permetterlo?'. Ed i sette voti fi Forza Italia in Commissione Vigilanza diventano indispensabili per la ratifica del presidente -