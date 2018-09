Caos Serie B | sei le squadre in attesa dei verdetti | si va verso un torneo a 22 squadre

Caos Serie B - oggi i verdetti : sei le squadre in attesa - si va verso un torneo a 22 squadre - un’assurdità a campionato già iniziato : oggi è una giornata decisiva per le sorti della Serie B 2018-19. Nonostante il campionato cadetto sia già iniziato, il Collegio di Garanzia dello Sport entro stasera dovrà decidere se riportare a 22 il numero delle squadre (situazione molto probabile) del torneo ed eventualmente stabilire anche le squadre che usufruirebbero del ripescaggio. Le squadre in attesa di notizie sono sei: Siena, Novara, Catania, Pro Vercelli, Ternana ed Entella. ...

Caos in Serie B : Cosenza-Hellas Verona a rischio rinvio - i calabresi rischiano la sconfitta a tavolino ed una penalizzazione : Caos infernale in Serie B dove Cosenza-Hellas Verona (inizio alle 18) è a serio rischio rinvio. Il motivo? Le pessime condizioni del terreno di gioco, rizollato due notti fa. In questi minuti è in corso un primo sopralluogo per decidere il da farsi con il Cosenzache rischia una sconfitta a tavolino (0-3), oltre ad un punto di penalizzazione in classifica. Mentre la società calabrese vorrebbe giocare, i veneti sono per il no in quanto ...

Serie A - è delirio : Milan - Inter e Bologna nel Caos con Gattuso - Spalletti e Inzaghi già a rischio esonero. Una follia tutta italiana : Tre piazze storiche come Milan, Inter e Bologna sono già nel caos: parte della tifoseria chiede la testa di Gattuso, Spalletti e Pippo Inzaghi nonostante il campionato sia appena iniziato. E’ già bufera a Milano e Bologna per il deludente avvio di stagione, ma polemiche così accese ci sembrano un eccesso di isterismo soprattutto per il Milan che ha giocato una sola partita, in uno dei campi più difficili della Serie A, al San Paolo ...

Caos Serie B - comunicato durissimo e congiunto di leghe Dilettanti - C e Aic contro Fabbricini - : ... provvedimenti la cui legittimità verrà valutata dal Collegio di Garanzia del CONI il prossimo 7 settembre ma che hanno causato confusione e sconcerto in tutto il mondo del calcio. Il riferimento è ...

Calcio donne nel Caos : sospesi Serie A e Serie B : sospesi i campionati di Serie A e B di Calcio femminile fino al 7 settembre. Lo ha stabilito con decreto il presidente del Collegio di Garanzia, Franco Frattini, accogliendo l’istanza cautelare della FederCalcio contro la sentenza della Corte d’appello della Figc con la quale si annullava l’inquadramento della Serie A e B di Calcio femminile nell’ambito della stessa FederCalcio deciso dal commissario straordinario ...

Giorgia Meloni parla di calcio e del Caos Serie B : Occorre mettere ordine - lo sport è sacro : Sul caos serie B prende posizione, tramite il proprio profilo Facebook, il leader politico di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: “Di solito non mi occupo molto di calcio, ma mi piace occuparmi di ingiustizie. E credo che impedire che alcune squadre venissero ripescate in B sia stata una forzatura. Perché si tratta di squadre che lo meritano per storia e risultati, e perché le regole non si cambiano in corsa. Ora siamo di fronte al caso unico di ...

Caos Serie B - Tommasi : “chiediamo il rinvio delle prime due giornate” : Sempre più in dubbio l’inizio del campionato di Serie B, è Caos nel torneo cadetto con pochi precedenti. Nelle ultime ore importanti dichiarazioni di Damiano Tommasi, presidente dell’Aic: “abbiamo valutato la situazione, in questi giorni faremo approfondimenti con i calciatori. Rimane lo stato di agitazione e continuiamo a ritenere che sarebbe più opportuno almeno rinviare le prime due giornate aspettando il ...

Caos Serie B - AIC : 'Pronti allo sciopero dei campionati in B e in C' : Se noi avallassimo un colpo di mano come questo autorizzeremmo chiunque da oggi in poi a poter stravolgere il nostro mondo senza maggioranze che sono previste dallo Statuto. Quindi, aver cambiato ...

Incredibile Serie A - Caos totale a pochi giorni dall’inizio : campionato a 21 squadre? Il Crotone non ci sta e chiede la riammissione in sovrannumero : E’ caos tra Serie A e Serie B, in particolar modo nelle ultime ore novità importanti per quanto riguarda il massimo campionato italiano, non è da escludere un torneo a 21 squadre. Continua infatti la battaglia del Crotone che nelle ultime ore ha chiesto la riammissione in Serie A in sovrannumero dopo il caso plusvalenze fittizie del Chievo con il Cesena. Ecco il comunicato del club. “Facendo seguito a tutta la pregressa ...

Serie B nel Caos - Gravina : “il calcio italiano è allo sfascio” : “Con la decisione presa dal commissario della Figc del blocco dei ripescaggi nella Lega B prendiamo atto inermi dello sfascio senza guida del calcio italiano”. E’ molto dura la presa di posizione, via Twitter, del presidente della Lega Pro Gabriele Gravina dopo che sono stati compilati i calendari del torneo cadetto a 19 squadre grazie al ‘via libera’ del commissario straordinario della Figc Roberto ...

Caos in Serie B - Balata sul campionato a 19 : “decisione legittima” : “Noi abbiamo atteso rispettosamente le determinazioni assunte dalla FIGC. Abbiamo fatto una istanza legittima, che proveniva da 19 società del campionato di Serie B. E abbiamo agito con correttezza e trasparenza”. Il presidente della Lega Serie B Mauro Balata ha commentato così la decisione di far partire il campionato 2018/19 con 19 squadre. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI ...

Caos in Serie B - Tommasi : “campionato a 19? Noi contrari” : “Ribadisco che noi dell’Aic siamo fortemente contrari alla Serie B a 19 squadre, però mi sembra grave anche la modalità con cui la federcalcio ha annunciato in un comunicato l’operazione”. Così il presidente dell’Associazione calciatori Damiano Tommasi dopo la pubblicazione del calendario del campionato di Serie B, a 19 squadre. “Perché è vero che ci hanno sentito, come scrivono – aggiunge Tommasi ...

Serie B - sorteggiato il calendario nel Caos : Il commissario straordinario della Federcalcio, Roberto Fabbricini, con un comunicato ufficiale pubblicato dalla Figc, ha dato il via libera al campionato di Serie B a 19 squadre. Nella nota il ...

Serieb B - sorteggiato il calendario nel Caos : Il commissario straordinario della Federcalcio, Roberto Fabbricini, con un comunicato ufficiale pubblicato dalla Figc, ha dato il via libera al campionato di Serie B a 19 squadre. Nella nota il ...