Caos Alta velocità | ritardi fino a 200 minuti

Alta Velocità Caos - ritardi oltre le 3 ore sulla Napoli-Firenze. Treni guasti e scarse informazioni - i rimborsi : Un altro giorno da dimenticare per decine di migliaia di viaggiatori sui Treni ad Alta Velocità . Di nuovo l'Italia spaccata in due con i convogli che hanno accumulato ritardi fino a 180...

Caos Libia - ribelli assaltano Tripoli : violenti combattimenti in strada e decine di morti : Secondo le autorità di Tripoli i morti sarebbero già quasi cinquanta, centinaia i feriti. Lo stesso premier Fayez al Serraj, rinchiuso nel suo fortino, sta cercando di trattare una tregua con i ribelli che hanno preso il controllo dell'area intorno all'aeroporto. L'ambasciata italiana però ha assicurato che per ora rimane aperta.Continua a leggere

Tragedia in A1 : camion si ribalta e prende fuoco - morti padre e figlio. Traffico nel Caos : Incidente mortale sull'A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro in direzione Firenze: un'auto e un tir si sono scontrati e due occupanti dell'autovettura hanno perso la...

Tragedia in A1 : camion si ribalta e prende fuoco - due morti. Traffico nel Caos Video : Incidente mortale sull'A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro in direzione Firenze: un'auto e un tir si sono scontrati e due occupanti dell'autovettura hanno perso la...

Tragedia in A1 : camion si ribalta e prende fuoco - due morti. Traffico nel Caos : Incidente mortale sull'A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro in direzione Firenze: un'auto e un tir si sono scontrati e due occupanti dell'autovettura hanno perso la...

Caos vaccini - il Parlamento chiude per feriee il Milleproroghe rischia di saltare : per la scuola può tornare l'autocertificazione : Alla riapertura delle scuole i genitori dovranno comunque presentare l'autocertificazione delle avvenute vaccinazioni obbligatorie dei figli per nidi e materne se, come è quasi certo, il decreto Milleproroghe non sarà approvato alla Camera prima della pausa estiva prevista da martedì