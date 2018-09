Canon EOS R | fate largo alla rivoluzione

chimerarevo

(Di venerdì 7 settembre 2018) LaEOS R va a generare una diretta concorrenza tra le ultime macchine targate Sony e la nuovissima serie “Z” di Nikon. Questo “gioiellino” costa 2.629€, prezzo che fa riferimento al solo corpo macchina. A tale cifra, infatti, va aggiunto il costo dei vari obbiettivi. Fino ad oggi, Sony era la regina nel mondo delle mirrorless, ma adesso le cose stanno per cambiare. E questaEOS R ha tutte le carte in regola per spodestare dal trono la Sony A7RIII. Ma cosa rende laEOS R così speciale? Ci sono vari aspetti che rendono questa macchina fotografica diversa dalle altre, con più precisione: EOS R è la prima fotocamera a utilizzare in nuovo innesto RF con una connessione a 12 pin, che migliora notevolmente la comunicazione e trasmissione dai dati dall’ottica al corpo macchina; Il sensore CMOS full-frame da 35 mm con circa 30,3 milioni di pixel effettivi ...