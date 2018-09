Canoa slalom | Finali Coppa del Mondo La Seu d’Urgell 2018 | bene gli azzurri del C1 | fuori

Canoa slalom - Mondiali Rio de Janeiro 2018 : i convocati dell'Italia. Saranno sette gli azzurri in gara nella rassegna iridata : ... la delegazione del Bel Paese partirà alla volta del Brasile subito dopo la conclusione delle Finali di Coppa del Mondo in programma nel weekend a La Seu d'Urgell, in Spagna. Il kayak maschile ...

Canoa slalom - Mondiali Rio de Janeiro 2018 : i convocati dell’Italia. Saranno sette gli azzurri in gara nella rassegna iridata : Un mese di intenso lavoro per gli azzurri della Canoa slalom, o almeno per i sette italiani che andranno ai Mondiali di Rio de Janeiro in programma a fine mese: la delegazione del Bel Paese partirà alla volta del Brasile subito dopo la conclusione delle Finali di Coppa del Mondo in programma nel weekend a La Seu d’Urgell, in Spagna. Il kayak maschile punterà sullo stesso tridente in gara nelle acque iberiche: ci Saranno Giovanni De ...

Canoa slalom - Finali Coppa del Mondo La Seu d’Urgell 2018 : per gli azzurri prove generali dei Mondiali : Cala il sipario sulla Coppa del Mondo di Canoa slalom: a La Seu d’Urgell, in Spagna, ultimo atto stagionale del circuito maggiore, prima dei Mondiali di Rio de Janeiro. Si assegneranno le varie Coppe di specialità, e 10 azzurri saranno in acqua, principalmente per testare la condizione in vista della rassegna iridata. Nel K1 maschile in testa, pur non avendo vinto alcuna prova, c’è il ceco Jiri Prskavec, con 204 punti, mentre alle ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo 2018 : forte pioggia a Tacen - cancellate le gare odierne : Non si svolgerà l’ultima giornata di gare della Coppa del Mondo di Canoa slalom a Tacen (Slovenia). La ICF, insieme agli organizzatori ha deciso di cancellare le gare odierne, vista la forte pioggia che ha fatto innalzare il livello delle acque, rendendo così impossibile il normale svolgimento delle competizioni. Per l’Italia si chiude quindi senza acuti questa tappa, viste le eliminazioni ieri in semifinale di Stefanie Horn e Paolo Ceccon. Oggi ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo 2018 : sei azzurri vanno in semifinale - buona prova di Stefanie Horn : Sei azzurri approdano alle semifinali nella Coppa del Mondo di Canoa slalom a Tacen (Slovenia). Buon avvio quindi dell’Italia in questa quarta tappa stagionale, con delle prestazioni convincenti nelle batterie. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Nel kayak bella gara di Stefanie Horn, che chiude in quarta posizione la prima run. L’azzurra ha dimostrato di stare bene, riuscendo a realizzare il tempo di 96.65, a 4.92 dalla tedesca ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo 2018 : si riparte da Tacen - l’Italia punta su Stefanie Horn : La Coppa del Mondo di Canoa slalom riparte da Tacen (Slovenia), dove questo fine settimana si svolgerà la quarta tappa stagionale. l’Italia cercherà di tornare protagonista dopo la prova opaca di Augusta e per farlo si affiderà anche a diversi giovani. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive azzurre per questa gara. Nel kayak la punta sarà ancora Stefanie Horn, che proverà a ripetere la prestazione di Cracovia, in cui riuscì a centrare uno ...

Canoa slalom - Europei junior/under23 Bratislava 2018 : l’Italia chiude con il bronzo di Flavio Micozzi : L’Italia chiude gli Europei junior/under23 di Canoa slalom con la medaglia di bronzo, nell’ultima giornata, di Flavio Micozzi. A Bratislava l’azzurrino infatti ottiene il terzo posto nel C1 maschile junior. Medaglia di legno invece per Francesca Malaguti, unica altra italiana in finale, nel K1 femminile junior. Fuori in semifinale gli ulteriori tre rappresentati del nostro Paese in acqua oggi. Nel C1 maschile junior Flavio ...

Canoa slalom - Europei junior/under23 Bratislava 2018 : prima giornata di finali individuali priva di medaglie per gli azzurrini : Nessuna medaglia per l’Italia nella prima giornata di finali individuali agli Europei junior/under 23 di Canoa slalom: nonostante otto azzurrini in semifinale, il nostro contingente si dimezza nell’ultimo step prima della corsa alle medaglie, che ci vede rimanere a bocca asciutta. Nel K1 maschile junior ottavo Leonardo Grimandi in 90.89 e dodicesimo Valentin Luther in 135.84, mentre l’oro va allo spagnolo Miquel Trave in 85.70, ...

Canoa slalom - Europei junior/under23 Bratislava 2018 : arriva un argento nelle prove a squadre : Si chiude con una medaglia d’argento ed altri cinque azzurrini in semifinale il bilancio della seconda giornata degli Europei junior/under 23 di Canoa slalom. L’argento arriva dalla finale a squadre del K1 maschile junior, mentre i cinque semifinalisti vanno ad aggiungersi agli otto della prima giornata, che domani si giocheranno una medaglia. nelle finali a squadre, nel K1 maschile junior l’Italia di Jakob Luther, Valentin ...

Canoa slalom - Europei junior/under23 Bratislava 2018 : otto azzurrini su nove in semifinale! : Iniziano davvero bene gli Europei junior/under 23 di Canoa slalom per l’Italia: nella prima giornata di gare, riservata alle eliminatorie di quattro specialità, ben otto azzurrini su nove passano alle semifinali di sabato. Domani le qualificazioni delle altre specialità e le gare a squadre, sabato e domenica finali individuali. Nel K1 under 23 maschile passano in semifinale già nella prima discesa Marcello Beda, 12° in 89.46 (due penalità) ...

Canoa slalom - Europei junior/under23 Bratislava 2018 : l’Italia punta a confermare quanto mostrato ad Ivrea : L’Italia delle categorie junior ed under 23 della Canoa slalom si appresta a scendere in acqua a Bratislava, in Slovacchia per gli Europei di categoria: dal 16 al 19 agosto gli azzurrini saranno impegnati nella rassegna continentale, dove proveranno a confermare quanto di buono mostrato ad Ivrea in occasione della rassegna iridata. Saranno oltre 500 gli atleti presenti in rappresentanza di 30 Paesi e l’Italia avrà molte carte da ...

Canoa slalom - Mondiali junior/under23 Ivrea 2018 : argento per Marta Bertoncelli nell’ultima giornata : Si chiudono con una nuova medaglia d’argento per l’Italia i Mondiali junior/under23 di Canoa slalom disputati ad Ivrea: la conquista Marta Bertoncelli nel C1 junior. Nel K1 junior invece è settimo Jakob Luther. Gli altri quattro azzurrini impegnati oggi sono stati eliminati in semifinale. Nel C1 femminile junior Marta Bertoncelli conquista la medaglia d’argento con il crono di 101.24 (2 penalità) a soli 0.79 dalla ceca Gabriela ...

Canoa slalom - Mondiali Junior e Under23 2018 : Jakob Weger campione del mondo!! L’azzurro trionfa nel K1 U23 : Grande impresa di Jakob Weger che conquista una straordinaria medaglia d’oro nel K1 U23 ai Mondiali Junior e Under23 di Canoa slalom, in corso di svolgimento ad Ivrea. Il giovane altoatesino ha realizzato una discesa perfetta in finale e dopo i tanti titoli Junior a livello continentale, riesce ora ad imporsi anche nella rassegna iridata della categoria superiore. Weger ha fatto una run impeccabile, chiudendo la sua prova con il grande tempo di ...