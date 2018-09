optimaitalia

: Canale 5 rimanda #Riviera: la serie Sky non andrà in onda a settembre - OptiMagazine : Canale 5 rimanda #Riviera: la serie Sky non andrà in onda a settembre - vpertico : RT @neltorto: Raga ma a tutti #skygo ha smesso di funzionare sul browser? Rimanda al download dell'app che va fuori sincrono e nella quale… - neltorto : Raga ma a tutti #skygo ha smesso di funzionare sul browser? Rimanda al download dell'app che va fuori sincrono e ne… -

(Di venerdì 7 settembre 2018) Settimane e settimane di promo a rotazione continua per poi far slittare la. È successo ancora e questa volta è toccato ae la location è5.Mediaset davvero sembra ormai in balia di talent e reality e tutto il resto passa in secondo piano a discapito degli spettatori che ormai devono andare a caccia delle puntate, delle reti che le manderanno ine degli orari in cui andranno e questo spiega anche la grande fuga verso Rai1 sempre più leader della serialità nella tv in chiaro.La nuova stagione è alle porte e sembra proprio che, laoriginale Sky prevista per, slitterà o, addirittura, sparirà dal palinsesto, almeno per ora. Laera stata annunciata insieme a Poldark e Spirito Libero (anche quest'ultima sparita dai palinsesti) ma solo Aidan Turner si è salvato. Cosa aspettarsi quindi?Per questo mese disembra che ...