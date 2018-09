Campagna #IoVaccino | consegnate 290mila firme ai parlamentari

meteoweb.eu

400 Bad Request Bad Request Your browser sent a request that this server could not understand.



(Di venerdì 7 settembre 2018) Oggi sono stateai290 milaraccolte nell’ambito della. “Portiamo la voce di circa 300 mila persone che chiedono alla politica di ascoltare la scienza e siamo qui perché questo coro chiede di non indebolire la legge sull’obbligo. Si deve agire per tutelare la salute delle persone più deboli“, hanno dichiarato i promotori alla Camera. “Le vaccinazioni sono uno strumento di protezione individuale. Ma sono anche uno strumento indispensabile per proteggere chi non ha un sistema immunitario pienamente efficiente“. Secondo Roberta Matelli, portavoce delle mamme che hanno promosso la raccolta: “C’è rabbia e confusione per l’ulteriore marcia indietro di questi giorni, abbiamo paura di vivere nell’incertezza del futuro dei nostri figli. La nostra paura oggi ha un nome e si chiama ...