Call of Duty Black Ops 4 Blackout | ecco le date della beta

Call of Duty Black Ops 4 : in un video gli sviluppatori rispondono a 195 domande su Blackout : Manca poco più di un mese all'uscita di Call of Duty: Black Ops 4, che per la prima volta nella storia del franchise includerà un'inedita modalità Battle Royale chiamata Blackout che potrà essere provata dai giocatori solo tra qualche giorno, grazie a una beta privata davvero molto attesa.Game Informer ha ottenuto un coverage esclusivo per questa modalità, e ha potuto sommergere di domande il Design Director di Treyarch David Vonderhaar che in ...

Call of Duty : Black Ops 4 : Treyarch svela l'intera mappa della modalità Blackout : Mentre nella giornata di ieri abbiamo finalmente scoperto quanti giocatori supporterà la modalità battle royale di Call of Duty: Black Ops 4, ecco che oggi possiamo ammirare l'intera mappa di Blackout.L'attesa modalità, che arriverà in versione beta il prossimo lunedì su PlayStation 4 e su Xbox One e PC il 14 settembre 2018, è certamente una delle novità più attese nel prossimo episodio e Treyarch ha voluto svelare l'intera mappa con ...

Call of Duty : Black Ops 4 : ecco quanti giocatori supporterà la modalità battle royale Blackout : Dall'annuncio di Call of Duty: Black Ops 4, una domanda ha afflitto la community: quanto sarà grande la modalità Blackout del gioco? Ora, grazie a un'intervista condotta da Gameinformer, abbiamo la risposta. Durante la beta, 80 giocatori saranno in grado di lanciarsi nella mappa in una volta, ma questo potrebbe non essere il numero finale.Dan Bunting di Treyarch, ha affermato che il test originale della modalità è stato condotto con 100 ...

Call of Duty WWII : disponibile l'evento Covert Storm : Sledgehammer Games ha rivelato un nuovo evento in-game per Call of Duty: WWII intitolato Covert Storm e, come gli eventi precedenti, anche questo aggiunge un sacco di contenuti gratuiti.Come segnala Dualshockers, Covert Storm aggiunge tre nuove armi al gioco: il fucile d'assalto AS-44, il fucile mitragliatore Proto X-1 e la mitragliatrice leggera VMG 1927, oltre a una nuova sfida per la community e altro.A differenza della maggior parte degli ...

Ecco la classificazione ESRB per Call of Duty Black Ops 4 : Nel mercato videoludico è importante garantire la tutela dei minori, questo si sa. Ciò riguarda in particolar modo la categoria degli sparatutto, dove a farla da padrone sono violenza, il sangue e tutto ciò che riguarda gli scontri a fuoco come Call of Duty Black Ops 4, dove di certo non si useranno mazzi di fiori e pistole ad acqua. L'ESRB interverrà logicamente anche sull'ultima fatica di Treyarch, per mettere in guardia e tutelare l'utenza ...

F1 2018 di Codemasters è stato reso disponibile sul finire del mese scorso e, a quanto pare, è risultato piuttosto apprezzato dai giocatori italiani.Stando alle ultime classifiche, infatti, il gioco dedicato alla Formula 1 ha conquistato la prima posizione. Il podio viene chiuso da FIFA 18, sempre nelle parti alte della graduatoria e da Call of Duty: WWII.

