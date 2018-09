Calizzano e il bosco delle scarpe di lusso La Liguria che resiste dietro al crollo del

ilfattoquotidiano

: Calizzano e il bosco delle scarpe di lusso. La Liguria che (r)esiste dietro al crollo del… - TutteLeNotizie : Calizzano e il bosco delle scarpe di lusso. La Liguria che (r)esiste dietro al crollo del… - laura_ferro79 : Calizzano e il bosco delle scarpe di lusso. La Liguria che (r)esiste dietro al crollo del ponte… - Cascavel47 : Calizzano e il bosco delle scarpe di lusso. La Liguria che (r)esiste dietro al crollo del ponte… -

(Di venerdì 7 settembre 2018) “Esportiamo in Francia, Inghilterra, Giappone , Messico, Marocco”, la Legnoform una piccola azienda famigliare di(Savona), probabilmente non entrerà mai nelle cliccatissime recensioni di Chiara Ferragni, ma moltedidi Gucci, Geox e Dolce & Gabbana cantate dagli influencer, vengono realizzate proprio grazie alle sagome di legno che la famiglia Danna ricava dalla più grande faggeta d’Italia: quella appunto di. Sbozzati a mano con una sega a nastro – un lavoro che richiede un’attenzione estrema – questi blocchi di legno vengono spediti ai formifici che li trasformano in piedi di tutte le taglie,su cui modellare siadi, sia i modelli di plastica utilizzati per ledi uso quotidiano. “L’azienda esiste da 70 anni – racconta Bruno Danna, il titolare della Legnoform – Mio padre e mio zio erano ...