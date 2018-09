Calciomercato | Borriello | ' Vi spiego perché ho scelto l' UD Ibiza'

Calciomercato - Palladino potrebbe raggiungere Borriello all’UD Ibiza : Dopo l’ufficialità del tesseramento di Marco Borriello e le voci su un possibile accordo con Antonio Cassano, poi raffreddatesi nel pomeriggio di ieri, l’UD Ibiza sta sondando la possibilità di arrivare a Raffaele Palladino. L’attaccante napoletano, che ha contribuito alla promozione in Serie A del Crotone nella stagione 2015-16, nell’ultimo anno e mezzo ha giocato in massima serie con la maglia del Genoa, mentre a ...

Calciomercato - Borriello a Ibiza : 'Scelto il progetto - non i soldi. Ho fatto la storia in Italia - ora la farò qui' : ... ora voglio farla in Spagna" Borriello ha poi continuato spiegando il progetto del club: "La società vuole diventare un veicolo in più per lanciare il marchio dell'isola nel mondo - ha proseguito - ...

Calciomercato - Cassano potrebbe seguire Borriello all’UD Ibiza : L’isola spagnola, da sempre meta delle vacanze di calciatori, sta assumendo rilevanza dal punto di vista strettamente sportivo. Negli ultimi giorni è emersa la notizia dell’accordo tra Marco Borriello e l’UD Ibiza, società di Segunda Division B, l’equivalente della nostra Serie C. L’attaccante ex Genoa ha trovato l’accordo per un anno e ha praticamente annunciato che la società spagnola è prossima a ...

Calciomercato - Borriello annuncia il ritorno : vicino all'UD Ibiza : Una carriera ricca di gol con tante maglie, prima dell'ultima, sfortunata avventura con la Spal. Adesso, però, per Marco Borriello potrebbe essere arrivato il momento di una nuova occasione. Rimasto ...

Calciomercato Udinese – C’è Borriello : due bomber in alternativa - il colpo in attacco stuzzica la fantasia dei tifosi : Udinese a caccia di un bomber per completare la sessione estive di Calciomercato: spunta il nome di Borriello, le alternative sono Lapadula e Cornelius L’Udinese sfrutterà gli ultimi giorni del Calciomercato estivo per trovare un bomber in grado di completare il pacchetto offensivo. Il solo Lasagna, accompagnato dal giovane Vizeu, potrebbe non essere abbastanza. Spunta dunque il nome di Marco Borriello, attualmente svincolato, ...

Calciomercato Spal - ufficiale : risoluzione consensuale con Borriello : FERRARA - Si separano le strade di Marco Borriello e della Spal : l'attaccante napoletano classe '82 e la società estense hanno consensualmente sciolto l'accordo che li legava. Borriello, che in ...