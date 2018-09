Calcio | Roberto Mancini | “Benissimo nel secondo tempo I ragazzi bravi li abbiamo”

Calcio - Roberto Mancini : “Mai così pochi italiani in campo. Serve più coraggio per far giocare i giovani al posto degli stranieri” : A pochi giorni dall’esordio della Nazionale di Calcio nella Nations League contro la Polonia, Roberto Mancini ha lanciato l’allarme sull’utilizzo dei giocatori italiani nel nostro campionato. Queste le sue parole in conferenza stampa riporte dall’Ansa: “Non ci sono mai stati così pochi italiani in campo, è il momento più basso, ma spesso gli italiani in panchina sono meglio di chi è titolare in certi club. C’è bisogno che giochino, specie ...

Calcio : sabato le convocazioni dell’Italia di Roberto Mancini. L’esterofilia regna sovrana e il rilancio del movimento procede a rilento : Dopo le tre amichevoli di maggio e giugno nelle quali la Nazionale italiana di Calcio di Roberto Mancini ha ottenuto un successo contro l’Arabia Saudita (2-1), una sconfitta contro la Francia (3-1) ed un pareggio contro l’Olanda (1-1), la compagine tricolore torna su questi schermi per una competizione ufficiale, la neonata UEFA Nations League, che vedrà gli Azzurri affrontare la Polonia (Bologna, Stadio “Dall’Ara” – venerdì 7 ...

Calciomercato Torino - è ufficiale : ecco Roberto Soriano - vestirà la 6 : Roberto Soriano riparte dal Torino. Dopo l'avventura di due anni in Liga spagnola con la maglia del Villarreal, il centrocampista classe 1991 ha scelto di tornare in Italia. vestirà la maglia numero 6 ...

Calciomercato Torino - rinforzo a centrocampo : ufficiale l’arrivo di Roberto Soriano dal Villarreal : Il centrocampista nato a Darmstadt è un nuovo giocatore del Torino, come riporta il sito della società del presidente Cairo Il Torino accoglie Roberto Soriano, è ufficiale infatti l’arrivo del giocatore nato in Germania al club granata. A comunicarlo è una nota apparsa sul sito del club: “Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo con opzione dal Villarreal Club de Fútbol il diritto alle ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : i giovani italiani in rampa di lancio. Il taccuino di Roberto Mancini : Inutile negarlo: è una settimana molto complicata. Il disastro di Genova, le vittime e le polemiche che ne sono susseguite stanno rendendo il clima molto teso. Sampdoria e Genoa, da par loro, hanno proposto alla Lega Serie A di non disputare i propri incontri della prima giornata di campionato contro la Fiorentina e il Milan e la risposta è stata affermativa. In un contesto a dir poco surreale, lo spettacolo dovrebbe comunque avere inizio con le ...

Calciomercato - non solo le big : Roberto Soriano al Torino è un "grande colpo" : Il centrocampista italo-tedesco ex Sampdoria, ed ex nazionale azzurro, lascia la Spagna e torna in Italia per affrontare la...

Calcio - Andrea Pirlo vice di Roberto Mancini? Il Maestro pronto al ritorno in Nazionale : Andrea Pirlo sarebbe pronto a vestire i panni del vice di Roberto Mancini, attuale CT della Nazionale Italiana. Il Maestro, che si è ritirato dal Calcio giocato, potrebbe tornare in azzurro e supportare l’allenatore nel tentativo di far rinascere il nostro movimento dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018. L’ex centrocampista di Milan e Juventus, come riporta l’Ansa, dovrebbe completare l’organico dei ...

Calcio - Europei 2020 : i possibili convocati dell’Italia. Gli uomini su cui punterà Roberto Mancini : Smaltita la delusione enorme per la mancata qualificazione ai Mondiali 2018, che hanno visto trionfare la Francia in finale contro la Croazia, la Nazionale italiana si proietta verso il prossimo biennio con una parola d’ordine: rifondazione. Il ct Roberto Mancini avrà l’arduo compito di cancellare l’era Ventura e di restituire in breve tempo all’Italia il ruolo che merita in campo internazionale, rinverdendo una ...