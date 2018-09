Calcio Napoli | le polemiche | il vero nemico da combattere

Napoli - Di Canio a Sky Calcio Club : 'Ancelotti preso per il turnover - ma non si rischia troppo?' : Intervenuto a Sky Calcio Club , Paolo Di Canio ha parlato di uno dei temi della terza giornata di Serie A: il turnover effettuato da Carlo Ancelotti nella gara sul campo della Sampdoria, poi persa per ...

Calcio mercato Napoli - De Laurentiis blinda Koulibaly : maxi-ingaggio e clausola rescissoria da capogiro : Koluibaly si lega sempre di più al Napoli . Aurelio De Laurentiis , dopo le polemiche con i tifosi partenopei per un mercato estivo non propriamente esaltante, ha deciso di blinda re uno dei suoi calciatori più importanti. Koulibaly nelle stagioni trascorse a Napoli è sempre stato un elemento fondamentale della rosa a disposizione di Maurizio Sarri e lo sarà certamente nel sistema difensivo che Ancelotti sta cercando di inculcare ai suoi ragazzi. ...

Sampdoria-Napoli 3-0 - le pagelle di Calcio Web : Sampdoria-Napoli 3-0, le pagelle di CalcioWeb : Il big match della serata mette di fronte liguri e campani e si apre con un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime del crollo del Ponte Morandi. Tra le fila blucerchiate spazio a Saponara dietro le punte Quagliarella e Defrel; gli azzurri rispondono con il tridente offensivo in cui però c’è Verdi al posto di Callejon. Nel primo tempo il Napoli conferma le lacune difensive ...

Calcio mercato Napoli - rinnovo Koulibaly ufficiale : cifre : ' Koulibaly è il più forte difensore al mondo e ha rinnovato il contratto per i prossimo cinque anni - disse il presidente del Napoli ad inizio agosto -. Per lui ho rifiutato 90 milioni, tre squadre ...

Calcio mercato Napoli - è ufficiale : Koulibaly rinnova fino al 2023 : Dopo le voci, l'ufficialità: Kalidou Koulibaly sarà un giocatore del Napoli fino al 2023 . Il difensore senegalese ha infatti rinnova to il proprio contratto con il club azzurro, come si vociferava ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Napoli-Milan 3-2 - vittoria in rimonta dei partenopei. Mertens e Zielinski fanno impazzire il San Paolo : Seconda giornata del campionato di Calcio di Serie A 2018-2019 e seconda vittoria in rimonta per il Napoli di Carlo Ancelotti contro il Milan di Rino Gattuso. Al San Paolo una partita bellissima che vede i rossoneri andare in vantaggio di due gol grazie alle realizzazioni di Giacomo Bonaventura al 15′ e di Davide Calabria al 49′. Ci hanno pensato allora una doppietta di Piotr Zielinski (53′, 67′) e una rete del ...