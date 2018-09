Caccia | il Consiglio di Stato salva | per ora | solo daini e caprioli

Giornalisti : cronista Cacciato da consiglio comunale - solidarietà Assostampa Sicilia : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - "La libertà di espressione, la libertà di stampa e il diritto di cronaca non possono essere fermati in nessun luogo della Sicilia, nemmeno a San Cipirello dove nei giorni scorsi il collega Leandro Salvia, cronista attento e scrupoloso, è stato costretto a lasciare l’aul