Burt Reynolds | morta a 82 anni la star di ' Boogie Nights'

Burt Reynolds - morte di un uomo che ha vissuto : Un uomo che ha “vissuto una vita pazzesca” come lui stesso amava raccontare di se stesso ai media statunitensi negli ultimi anni, quando gli veniva chiesto di fare un bilancio della sua straordinaria avventura esistenziale e artistica. Burt Reynolds, nato l’11 febbraio 1936 nel Michigan è morto a 82 anni a Jupiter in Florida dopo l’improvviso arresto del suo malandato cuore. Da giovane sembrava destinato a una promettente carriera sportiva nel ...

Addio all’attore Burt Reynolds : (foto: Getty) È morto a Jupiter, in Florida, l’attore 82enne Burt Reynolds. A confermarlo è il suo manager Erik Kritzer e le cause del decesso dovrebbero essere legate a un arresto cardiopolmonare. L’attore, originario del Michigan e con ascendenze cherokee da parte di madre, dopo una breve carriera sportiva debuttò in televisione alla fine degli anni Sessanta, recitando in alcune serie televisive prima di fare il grande salto nel ...

Burt Reynolds - è morto l’attore celebre per Boogie Nights e Quella sporca ultima meta : Addio a Burt Reynolds, l’attore è morto il 6 settembre a Juppiter in Florida, con lui se ne va un altro personaggio iconico del cinema anni Settanta americano. Nato a Lansing in Michigan l’11 febbraio del 1936 divenne attore per caso. Infatti da ragazzo era una promettentissima star del football fin quando un incidente al ginocchio ne arrestò la carriera. Determinato a entrare in polizia per seguire le orme del padre, iniziò invece ...

Cinema in lutto : è morto Burt Reynolds - sex symbol e star di Boogie Nights : Il mondo del Cinema dice addio ad un altro dei suoi grandi: Burt Reynolds, morto stroncato da un infarto a 82 anni. Il decesso e' avvenuto in un ospedale della Florida, come confermato dal suo ...

morto Burt Reynolds - addio alla star di Boogie Nights : Il battesimo nel mondo del cinema arriva, invece, con il film di John Boorman Un tranquillo weekend di paura. Era il 1972 quando si aprivano le porte di Hollywood. Da quel momento, Reynolds inizia a ...

Addio a Burt Reynolds. Il sex symbol burbero che stregò Hollywood : Un'altra leggenda di Hollywood scompare e ha il nome di Burt Reynolds, uno dei degli attori americani più popolari tra gli anni Settanta e gli Ottanta del Novecento, quando film, con lui protagonista, come Boogie Nights. L'altra Hollywood, Quella sporca ultima meta, Un tranquillo weekend di paura e Smokey and the Bandit facevano sognare le platee di mezzo mondo. L'interprete, ritenuto un sex-symbol per la fisicità fortemente mascolina, è morto ...

Addio a Burt Reynolds - star di «Boogie Nights» e «Quella sporca ultima meta» : Burt ReynoldsBurt ReynoldsBurt ReynoldsBurt ReynoldsBurt ReynoldsBurt ReynoldsBurt ReynoldsBurt ReynoldsBurt ReynoldsBurt ReynoldsBurt ReynoldsLa Hollywood degli anni Settanta nell’immaginario collettivo ha il suo volto, la faccia da furbo seduttore di Burt Reynolds morto a 82 anni per un infarto in Florida. Da mancato sportivo era diventato attore di talento, capace però di rifiutare ruoli che avrebbero potuto fare di lui ancora di più ...

Burt Reynolds è morto/ Addio alla star che rifiutò James Bond e Pretty Woman : Burt Reynolds è morto a 82 anni: il protagonista di "Quella sporca ultima meta" aveva 82 anni. rifiutò il ruolo di James Bond e quello di Richard Gere in Pretty Woman.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 08:18:00 GMT)

Se ne va un altro grande del cinema : morto Burt Reynolds : Un altro dei grandi del cinema è morto. Stroncato da un infarto Burt Reynolds è deceduto ad 82 anni. Il

E' MORTO Burt REYNOLDS/ L'attore di "Quella sporca ultima meta" aveva 82 anni : E' MORTO L'attore BURT REYNOLDS a 82 anni: il protagonista di "Quella sporca ultima meta" aveva 82 anni, fatale un arresto cardiaco mentre era in Florida(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 00:56:00 GMT)

Addio all'attore Burt Reynolds - ecco alcuni dei suoi grandi successi : L'attore americano Burt Reynolds è morto. Aveva 82 anni. Lo ha confermato, secondo quanto riporta la Cnn, il suo agente Todd Eisner. Reynolds, che ha ricevuto una nomination all'Oscar quando ha ...

Morto l'attore Burt Reynolds colpito da un infarto. Aveva 82 anni - : Star della Hollywood anni '70 e '80, si è spento in Florida. Aveva raggiunto il successo con film come "Un tranquillo weekend di paura", "Quella sporca ultima meta", "Il bandito e la madama". Nel 1997 ...

morto Burt Reynolds : ANSA, - NEW YORK, 6 SET - Il mondo del cinema dice addio ad un altro dei suoi grandi. A 82 anni e' morto stroncato da un infarto Burt Reynolds. Il decesso e' avvenuto in un ospedale della Florida, ...

Burt Reynolds morto - addio all’indimenticabile protagonista di Boogie Nights – L’altra Hollywood : Doveva diventare un giocatore professionista di football, invece resterà nella storia del cinema come uno dei più celebri attori di tutti i tempi. Se n’è andato a 82 anni Burt Reynolds, indimenticabile protagonista di film come Boogie Nights-L’altra Hollywood (1997), con cui ha vinto il Golden Globe e ha corso per l’Oscar per la sua interpretazione di Jack Horner, un produttore di film porno. Un incidente l’aveva costretto a ...