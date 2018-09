Burt Reynolds è morto Addio alla star che rifiutò James Bond e Pretty Woman

Se ne va un altro grande del cinema : morto Burt Reynolds : Un altro dei grandi del cinema è morto. Stroncato da un infarto Burt Reynolds è deceduto ad 82 anni. Il

E' MORTO Burt REYNOLDS/ L'attore di "Quella sporca ultima meta" aveva 82 anni : E' MORTO L'attore BURT REYNOLDS a 82 anni: il protagonista di "Quella sporca ultima meta" aveva 82 anni, fatale un arresto cardiaco mentre era in Florida(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 00:56:00 GMT)

Addio all'attore Burt Reynolds - ecco alcuni dei suoi grandi successi : L'attore americano Burt Reynolds è morto. Aveva 82 anni. Lo ha confermato, secondo quanto riporta la Cnn, il suo agente Todd Eisner. Reynolds, che ha ricevuto una nomination all'Oscar quando ha ...

Morto l'attore Burt Reynolds colpito da un infarto. Aveva 82 anni - : Star della Hollywood anni '70 e '80, si è spento in Florida. Aveva raggiunto il successo con film come "Un tranquillo weekend di paura", "Quella sporca ultima meta", "Il bandito e la madama". Nel 1997 ...

morto Burt Reynolds : ANSA, - NEW YORK, 6 SET - Il mondo del cinema dice addio ad un altro dei suoi grandi. A 82 anni e' morto stroncato da un infarto Burt Reynolds. Il decesso e' avvenuto in un ospedale della Florida, ...

Burt Reynolds morto - addio all’indimenticabile protagonista di Boogie Nights – L’altra Hollywood : Doveva diventare un giocatore professionista di football, invece resterà nella storia del cinema come uno dei più celebri attori di tutti i tempi. Se n’è andato a 82 anni Burt Reynolds, indimenticabile protagonista di film come Boogie Nights-L’altra Hollywood (1997), con cui ha vinto il Golden Globe e ha corso per l’Oscar per la sua interpretazione di Jack Horner, un produttore di film porno. Un incidente l’aveva costretto a ...

Morto Burt Reynolds - la star americana aveva 82 anni : L?attore Burt Reynolds si è spento all?età di 82 anni, al Jupiter Medical Center, in Florida. Ne ha dato notizia il sito di Hollywood Reporter. A stroncarlo è stato...

Morto Burt Reynolds - euro l'attore aveva 82 anni : Morto l'attore Burt Reynolds . L'interprete di pellicole cult come 'Boogie Nights' e 'Un tranquillo weekend di paura' aveva 82 anni. Si è spento al Jupiter Medical, in Florida. Lo ha annunciato un suo ...

Cinema : morto Burt Reynolds - star Boogie Nights : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Cinema - morto l'attore Burt Reynolds : 22.04 Addio a Burt Reynolds.l'attore,82 anni, si è spento in ospedale in Florida. Lo annuncia un suo portavoce. Reynolds,che da tempo soffriva di problemi di cuore (nel 2010 era stato operato d'urgenza), è stato stroncato da un infarto. Vincitore di un Golden Globe e con all' attivo una nomination all'Oscar, ha recitato in oltre 70 film ed è stato tra i sex symbol più amati di sempre. Interpretò film di culto come 'Boogie nights" e 'Un ...

Morto Burt Reynolds - l'attore aveva 82 anni : Morto l'attore Burt Reynolds . L'interprete di pellicole cult come 'Boogie Nights' e 'Un tranquillo weekend di paura' aveva 82 anni. Si è spento al Jupiter Medical, in Florida. Lo ha annunciato un suo ...

Morto Burt Reynolds - ?l'attore aveva 82 anni : È Morto l'attore Burt Reynolds. L'interprete di pellicole cult come "Boogie Nights" e "Un tranquillo weekend di paura" aveva 82 anni. Si è spento al Jupiter Medical, in Florida. Lo ha annunciato un suo portavoce.Il grande successo arriva nel 1972 con "Un tranquillo weekend di paura" nel quale interpreta il personaggio di nome Lewis Medlock. Nel 1974 è protagonista di "Quella sporca ultima meta".Nel 1997 recita in Boogie Nights - L'altra ...

Morto Burt Reynolds - la star americana aveva 82 anni Video : NEW YORK - L'attore Burt Reynolds si è spento all'età di 82 anni. Ne ha dato notizia il sito di Hollywood Reporter. L'attore era famoso per la sua gioia di vivere. Difatti molte volte aveva ...

È morto Burt Reynolds - Cinema - Spettacoli : Burt Reynolds è morto a 82 anni in Florida. Lo scrivono diversi media americani. L'attore, tra gli altri famoso per film come Boogie Nights-L'altra Hollywood , ha avuto un arresto cardiaco mentre si ...