BRITISH AIRWAYS | HACKERATI DATI DI 380MILA CARTE DI CREDITO Ultime notizie | i clienti

BRITISH AIRWAYS hackerata/ Ultime notizie - rubati i dati di 380mila carte di credito : British Airways hackerata, l'attacco informatico è durato due settimane secondo la compagnia. Ultime notizie, rubati i dati di 380mila carte di credito(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 14:23:00 GMT)

BRITISH AIRWAYS annuncia una nuova tratta che collegherà Roma all’aereoporto di London City : Trascorsa l’estate più trafficata di sempre all’aeroporto di London City, la compagnia inglese vuole festeggiare informando i viaggiatori che questo inverno arricchirà la sua offerta con più velivoli, più tratte e più voli. All’aereoprto di London City, a partire dall’11 novembre, British Airways opererà per tutto l’anno una nuova tratta che collegherà Roma a Londra, con una tariffa a partire da 60 Euro per tratta, incluso il ...

Air France - BRITISH AIRWAYS e Klm sospendono voli con l'Iran : Teleborsa, - Le sanzioni imposte all'Iran dall'amministrazione Trump provocano ripercussioni anche sui collegamenti aerei. Air France, British Airways e Klm hanno deciso di sospendere i voli. La ...

Air France e BRITISH AIRWAYS sospendono le rotte per Teheran dopo le sanzioni imposte da Trump : Le pressioni americane spingono sempre più l'Iran verso l'isolamento. La chiusura degli uffici di molte aziende europee a Teheran a causa delle sanzioni reimposte dall'amministrazione Trump e l'impoverimento della popolazione dovuto al crollo della moneta nazionale hanno indotto oggi tre compagnie aeree del Vecchio Continente, British Airways e Air France ad annunciare la sospensione dei collegamenti con la Repubblica islamica, ...

“Porti i capelli da donna” - licenziato dalla BRITISH Airways. L’ex dipendente : “È sessismo” : Sid Ouared, 26 anni, ha accusato la compagnia aerea britannica di discriminazione: "I miei capi volevano che li tagliassi". Il giovane era stato assunto appena 15 giorni prima: "Mi è stato detto che non potevo portare i capelli raccolti in una coda perché solo le donne lo fanno".Continua a leggere

Licenziato dalla BRITISH AIRWAYS per i suoi capelli "da femmina". L'ex dipendente : "È sessismo" : È stato Licenziato per la sua acconciatura, giudicata troppo femminile dalla sua azienda. È per questo motivo che Sid Ouared, 26 anni, ex dipendente della British Airways ha accusato la compagnia aerea di sessismo. Il giovane ha raccontato di essere stato cacciato via dopo il rifiuto di apportare modifiche alla sua capigliatura: i capi gli avevano chiesto di tagliare i capelli perché contrastavano con la policy ...

BRITISH AIRWAYS - atterraggio di emergenza a Gatwick per un volo da Napoli : atterraggio di emergenza nella notte nell’aeroporto londinese di Gatwick per un volo British Airways proveniente da Napoli. Secondo quanto riferito da un portavoce dello scalo, l’emergenza era stata dichiarata per un “problema tecnico”, al momento imprecisato, sull’aereo che è comunque atterrato per l’orario previsto. Tutti i passeggeri sono incolumi e sono stati disimbarcati poco dopo l’atterraggio. La pista è rimasta occupata ...