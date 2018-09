Brasile | Jair Bolsonaro fuori pericolo di vita Ma dovrà riposare e interrompere la

ilfattoquotidiano

: Brasile, il candidato alla presidenza Jair Bolsonaro accoltellato. Polizia: “Aggressore simpatizzante di Lula” - fattoquotidiano : Brasile, il candidato alla presidenza Jair Bolsonaro accoltellato. Polizia: “Aggressore simpatizzante di Lula” - SkyTG24 : Brasile, accoltellato il candidato presidente Jair Bolsonaro. È grave - limesonline : Buongiorno, oggi iniziamo con un'intervista dal nostro archivio a Jair #Bolsonaro. Il candidato alla presidenza del… -

(Di venerdì 7 settembre 2018) Ha riportato ferite gravi ma, dopo due interventi chirurgici, è stabile edi, leader del Partito Social-Liberale, formazione di estrema destra brasiliana, e candidato in testa ai sondaggi per le elezioni del 7 ottobre che ieri, durante una manifestazione elettorale a Juiz de Fora, è stato vittima di un agguato a colpi di coltello da parte di Adelio Bispo de Oliveira, un 40enne di Minas Gerais., secondo quanto riportato dai medici, sarà sottoposto a un terzo intervento e sarà dimesso in 8-10 giorni. I dottori hanno però aggiunto che, per almeno tre settimane, il candidato in vantaggio sui sondaggirimanere a riposo e quindi rinunciare alla campagna presidenziale. Ad aggiornare i cittadini brasiliani e ricostruire i momenti che hanno seguito l’agguato al politico è stato il figlio, Flavio. Inizialmente, su Twitter, aveva ...