Brasile | Bolsonaro grave dopo accoltellamento | il video choc Chi è il candidato alle

Brasile - Jair Bolsonaro fuori pericolo di vita. Ma dovrà riposare e interrompere la campagna presidenziale : Ha riportato ferite gravi ma, dopo due interventi chirurgici, è stabile e fuori pericolo di vita Jair Bolsonaro, leader del Partito Social-Liberale, formazione di estrema destra brasiliana, e candidato in testa ai sondaggi per le elezioni del 7 ottobre che ieri, durante una manifestazione elettorale a Juiz de Fora, è stato vittima di un agguato a colpi di coltello da parte di Adelio Bispo de Oliveira, un 40enne di Minas Gerais. Bolsonaro, ...

Brasile - accoltellato durante un comizio il candidato dell’estrema destra : il video dell’aggressione a Bolsonaro : Il candidato dell’estrema destra alle presidenziali in Brasile, Jair Bolsonaro, è stato accoltellato allo stomaco durante un comizio a Juiz de Fora. Nel video, il momento in cui l’aggressore, Adelio Bispo de Oliveira, ferisce il politico dato in vantaggio nei sondaggi. Bolsonaro ha poi registrato un breve video dall’ospedale, dove è stato ricoverato d’urgenza e dove le sue condizioni sono sembrate fin da subito gravi: ...

Brasile - accoltellato il candidato di estrema destra Jair Bolsonaro [VIDEO] : ...

Brasile - accoltellato il candidato presidente Bolsonaro : Bolsonaro, il candidato di estrema destra in testa ai sondaggi per le elezioni del prossimo 7 ottobre in Brasile, è stato accoltellato mentre partecipava a una manifestazione...

Brasile - BOLSONARO GRAVE DOPO ACCOLTELLAMENTO : IL VIDEO CHOC/ L'aggressore : "Ho agito per conto di Dio" : Jair BOLSONARO, ferito a coltellate il candidato alle presidenziali del BRASILE. Il VIDEO CHOC dell’aggressione avvenuta nello stato di Minas Gerais(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 12:24:00 GMT)

Brasile - Bolsonaro grave dopo accoltellamento : il video choc/ Addio alla campagna delle presidenziali : Jair Bolsonaro, ferito a coltellate il candidato alle presidenziali del Brasile. Il video choc dell’aggressione avvenuta nello stato di Minas Gerais(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 10:54:00 GMT)

Brasile - Bolsonaro in gravi condizioni : salta la campagna delle presidenziali : ... è riuscito a presentarsi con successo come outsider, non toccato dagli scandali corruzione che si sono abbattuti su gran parte della classe politica. Una delle sue promesse in campagna elettorale è ...

Brasile - FERITO A COLTELLATE IL CANDIDATO ALLE PRESIDENZIALI JAIR BOLSONARO/ Video choc - preso l’aggressore : JAIR BOLSONARO, FERITO a COLTELLATE il CANDIDATO ALLE PRESIDENZIALI del BRASILE. Il Video choc dell’aggressione avvenuta nello stato di Minas Gerais(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 09:42:00 GMT)

Accoltellato durante un comizio il candidato presidente del Brasile Jair Bolsonaro : È in condizioni serie ma stabili Jair Bolsonaro, il candidato di estrema destra alle presidenziali del Brasile che ieri, durante un comizio è stato Accoltellato da un uomo che - riferisce la polizia - ha detto di aver agito "su ordine di Dio". Il politico, ex militare, ampiamente in testa nelle intenzioni di voto per le presidenziali del 7 ottobre, secondo i medici non potrà essere dimesso dall'ospedale prima di un "prima di ...

Jair Bolsonaro - ferito a coltellate il candidato alle presidenziali del Brasile/ Video choc dell’aggressione : Jair Bolsonaro, ferito a coltellate il candidato alle presidenziali del Brasile. Il Video choc dell’aggressione avvenuta nello stato di Minas Gerais(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 08:10:00 GMT)

Brasile : attentato contro Bolsonaro insanguina campagna : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Brasile - agguato al comizio : accoltellato Bolsonaro - candidato di destra : Jair Bolsonaro, candidato di destra alle presidenziali del 7 ottobre in Brasile, è stato ferito da coltellate durante un evento elettorale nello Stato di Minas Gerais, nel sud-est del Paese. Bolsonaro, in netto vantaggio nei sondaggi, ha riportato solo lievi ferite ed è stato portato in salvo. L'aggressore è stato fermato e identificato come Adélio Bispo de Oliveira e sarebbe un sostenitore di Lula; secondo i media locali, sul proprio profilo ...

Brasile - accoltellato il candidato presidente Bolsonaro : Bolsonaro, il candidato di estrema destra in testa ai sondaggi per le elezioni del prossimo 7 ottobre in Brasile, è stato accoltellato oggi mentre partecipava in una manifestazione elettorale a Juiz ...

Brasile : candidato a presidente Bolsonaro accoltellato tra la folla : L'esponente di destra Jair Bolsonaro accoltellato e ferito gravemente mentre si trovava tra la folla e veniva portato in spalla dai suoi sostenitori durante una manifestazione per la sua candidatura alla presidenza brasiliana. Arrestato l'aggressore: un 40enne di sinistra, simpatizzate dell'ex presidente Lula.Continua a leggere