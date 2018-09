: Ma guarda un po': gli investitori e i risparmiatori hanno più voglia di comprare titoli di stato italiani se la ges… - ricpuglisi : Ma guarda un po': gli investitori e i risparmiatori hanno più voglia di comprare titoli di stato italiani se la ges… - CyberNewsH24 : #Borse europee incerte, Milano a +0,15% - TelevideoRai101 : Borse europee incerte, Milano a +0,15% -

Apertura incerta per le, che hanno aperto le contrattazioni in lieve rialzo sulla scia di Wall Street. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,15% e l'All Share +0,18%. Margine Btp-Bund tedesco in calo a 248 punti, con rendimento del decennale al 2,8%. Londra e Francoforte segnano entrambe +0,04%, Parigi +0,17%. Euro stabile a 1,1638 dollari e 128,77 yen in apertura dei mercati valutari internazionali.(Di venerdì 7 settembre 2018)